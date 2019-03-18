Мир осуждает оккупацию Крыма, в Евросоюзе – заседание глав МИД и Еврокомиссии: топ-темы дня

В понедельник, 18 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса

Мир осуждает оккупацию Крыма, в Евросоюзе – заседание глав МИД и Еврокомиссии: топ-темы дня 2019-03-18T11:33:00+02:00 Украина В понедельник, 18 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса

В понедельник, 18 марта, внимание украинских и мировых СМИ будут прикованы к нескольким главным темам, которые определились в информпространстве.

Согласительный совет ВР. Хотя главная тема – принятие языкового закона, в котором осталось рассмотреть еще около 2 тыс. поправок, на повестке дня социально-экономические законы, а также ряд ратификаций.

Пятая годовщина оккупации Крыма Россией. Президент Путин летит в Севастополь и Симферополь на некие "торжества". Украина и международное сообщество не признают незаконную аннексию полуострова.

В Брюсселе министры иностранных дел 28 стран ЕС на заседании обсудят оккупацию Крыма. Кроме того, на повестке дня обсуждения ситуации в Венесуэле и Сирии.

Комитет Европарламента проголосует по проекту Газовой директивы ЕС, которая расширит возможности по контролю над "Северным потоком — 2".

Теракт в Новой Зеландии. Убийца Брентон Таррант отказался от адвоката, ему готовят обвинение. Правительство срочно готовит закон об ужесточении оборота оружия. В больницах остается более 30 раненых.

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