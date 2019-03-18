Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Мир осуждает оккупацию Крыма, в Евросоюзе – заседание глав МИД и Еврокомиссии: топ-темы дня

Сегодня, 11:33

В понедельник, 18 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса

Мир осуждает оккупацию Крыма, в Евросоюзе – заседание глав МИД и Еврокомиссии: топ-темы дня Украина В понедельник, 18 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса

В понедельник, 18 марта, внимание украинских и мировых СМИ будут прикованы к нескольким главным темам, которые определились в информпространстве.

Согласительный совет ВР. Хотя главная тема – принятие языкового закона, в котором осталось рассмотреть еще около 2 тыс. поправок, на повестке дня социально-экономические законы, а также ряд ратификаций.

Пятая годовщина оккупации Крыма Россией. Президент Путин летит в Севастополь и Симферополь на некие "торжества". Украина и международное сообщество не признают незаконную аннексию полуострова.

В Брюсселе министры иностранных дел 28 стран ЕС на заседании обсудят оккупацию Крыма. Кроме того, на повестке дня обсуждения ситуации в Венесуэле и Сирии.

Комитет Европарламента проголосует по проекту Газовой директивы ЕС, которая расширит возможности по контролю над "Северным потоком — 2".

Теракт в Новой Зеландии. Убийца Брентон Таррант отказался от адвоката, ему готовят обвинение. Правительство срочно готовит закон об ужесточении оборота оружия. В больницах остается более 30 раненых.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег закон, Путин, теракт, согласительный совет, аннексия Крыма, в Брюсселе, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Мир осуждает оккупацию Крыма, в Евросоюзе – заседание глав МИД и Еврокомиссии: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в Новой Зеландии: в больницах Крайстчерча остаются более 30 пострадавших

Сегодня, 07:59

Девять пострадавших находятся в критическом состоянии

Германия считает аннексию Крыма роковым нарушение права

Сегодня, 02:46

Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы

Чубаров о визите Путина в Крым: Преступника тянет на место преступления

Сегодня, 01:09

Он убежден, что Путин окажется на скамье подсудимых Международного трибунала

"Крым. Оккупированные": как изменилась жизнь крымчан после аннексии

Вчера, 22:01

Журналисты покажут эксклюзивные материалы о людях, которые живут на полуострове

Порошенко об освобождении Крыма: Ни на какие торги и подковерные договоренности мы никогда не пойдем

Вчера, 20:38

Президент поделился планом освобождения оккупированных территорий

Совет ЕС обсудит оккупацию Крыма Россией на отдельном заседании

Вчера, 12:10

Руководить заседанием будет глава европейской дипломатии Федерика Могерини

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Умерла Юлия Началова: первая реакция звезд

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Нина Матвиенко сделала резкое заявление в стиле «русского мира»

“Ад. Кузя” готовится к бою: авианосцу позора сделали “обрезание”

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"