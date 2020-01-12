Мировой экономический кризис пройдет в необычном формате – эксперт

/ Фото: isorepublic.com

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В настоящее время крупнейшие инвестиционные банкиры мира оценивают возможность мировой рецессии или финансового кризиса с вероятностью 60-70%. Но точно такого же кризиса, как в 2008-м, не будет, уверен экономический эксперт Алексей Кущ: по его мнению, формат кризиса будет видоизменен.

"Если в 2008 году был действительно финансовый кризис, связанный с проблемами на некоторых рынках капитала, то ближайший кризис будет носить формат "кризиса предложения", можно его так назвать. Или "промышленного кризиса", связанного с переходом мировой экономики к новому экономическому укладу, когда развиваются новые глобальные экономические цепочки", – поясняет эксперт.

Причем многие аналитики говорят, что до окончания первого срока президентства Трампа Федеральная резервная система США будет делать все для того, чтобы глобальный кризис 2020 года не наступил. Делать они это будут с помощью скрытой программы экономического расширения — будут выпускать ликвидность и снижать процентные ставки. То есть получится кризис с размытым контуром.

"В 2008 году был яркий обрыв цикла делового роста, глобальное падение экономики и торговли, падение фондовых рынков. А тактика размытых контуров заключается в том, что, например, мировая торговля может сократиться, а мировой ВВП – расти. Фондовые рынки с помощью постоянных инъекций ликвидности тоже могут периодически падать, но в крупном масштабе, в большом временном интервале, все-таки оставаться в фазе роста. То есть статистически этот кризис как бы не будет заметен. По статистике, мировая экономика будет расти. Очень медленно, но все-таки расти", – рассказывает Алексей Кущ.

Как мировой кризис может отразиться на нашей с вами жизни, читайте в нашем материале "Мировой экономический кризис: когда ждать и как зацепит Украину".

Напомним, новый мировой финансовый кризис спрогнозировал финансовый холдинг JPMorgan Chase. Как говорится в исследовании, проведенном к десятилетию кризиса 2008 года, наступит кризис уже в 2020 году. При этом специалисты уверены, что его последствия будут менее болезненными, чем в 2007-2009 годах.

Ну а каков финансовый прогноз для украинцев на 2020 год, смотрите в нашем сюжете:

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