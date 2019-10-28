Мировые бизнес-сливки по инновациям – в Киеве

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Предстоящая неделя в Киеве обещает быть богатой на важные и полезные события. 30 октября в столичном первом инновационном парке UNIT.City (зале UNIT.Verse) состоится Украино-Израильский инновационный саммит. Он проходит в рамках Israeli Innovation Week in Ukraine (с 29 по 31 октября 2019) года. Это будет первая неделя деловых событий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. В Киев слетятся ведущие технологические компании Израиля с общей капитализацией более $35 млрд. Мероприятия организуют Global Israeli Initiative и UNIT.City при поддержке посольства Израиля в Украине и посольства Украины в государстве Израиль.

Что интересного ожидается на саммите

Первое и самое главное, почему украинским предпринимателям, работа и деятельность которых связана с инновационными технологиями, стоит посетить мероприятие, – это знания. Благодаря тому, что под одной крышей соберутся более 50 спикеров и 70 технологических компаний из Израиля, посетившие саммит смогут в числе первых познакомиться с новинками технологической индустрии, которые уже не считаются чем-то "космическим". Кейсы передовых израильских компаний эффективно работают уже сегодня и могут стать реальностью в вашей компании. Израиль уже не первый год является центром искусственного интеллекта (ИИ) для корпоративных инноваций. Здесь работают более 90 транснациональных корпораций (ТНК), занимающихся исследованиями, посвященными разработке технологий искусственного интеллекта. Это и компьютерное зрение, и машинное обучение, и обработка языка или распознавание речи и т.д. Благодаря грамотному набору персонала и стартапам, в ТНК работают более 1400 специалистов по искусственному интеллекту (ученые, специалисты по машинному обучению, исследователи искусственного интеллекта и т. д.) Всего же в Израиле существует более 4400 специалистов по искусственному интеллекту и более 120 стартапов по искусственному интеллекту.

"Саммит — незаурядная возможность в течение одного дня познакомиться с людьми, благодаря которым Израиль стал одним из технологических лидеров мира, и перенять их исключительный опыт", — подчеркивает Дмитрий Еремин, член наблюдательного совета UNIT.City и соучредитель проекта.

"Среди компаний, которые представят свои технологические решения, —лидер в области компьютерного зрения для технологии автономного вождения Mobileye (приобретен Intel в 2017 году за $15,3 млрд). Также стоит обратить особое внимание на ведущего интегратора в области связи и безопасности Mer Group и мирового лидера в области кибербезопасности Check Point (среди клиентов — все компании Fortune 100 и Global 100) и многих других", – объясняет Алена Новгородская, основательница и продюсер Украинской-Израильского инновационного саммита, основательница и CEO Global Israeli Initiative.

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По ее словам, цель саммита — не просто привезти израильские технологические компании, а создать площадку для эффективного диалога, который поможет внедрению передовых инновационных технологий в Украине.

Кстати, украинцам тоже есть чем похвастаться. Передовые украинские компании также представят свои инновационные проекты. Например, уникальную систему мониторинга эмоциональных состояний презентует департамент управления персоналом и коммуникациями агрохолдинга МХП. Директор департамента Ксения Прожогина и рабочая группа проекта расскажут о технологии анализа, эффективности и первых результатах.

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Дискуссии и коммуникация

В ходе мероприятия желающие смогут пообщаться с инвесторами, получить консультацию и в целом завести полезные знакомства. Одним из способов найти "своего" ментора будут панельные дискуссиях с экспертами Израиля и Украины. Обсуждения будут охватывать такие направления как automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity и другие. Особым блоком программы саммита станут кейсы, разработки которых спасают жизни и мир.

"Темы дискуссий разнообразные. К примеру, "Как государство способствует развитию инноваций" – о том, как Украине воспользоваться успешными израильскими кейсами и практиками по поддержке инноваций на государственном уровне. Тема "Инновации в корпорациях — тренд или способ выживания?" расскажет, как инициировать и внедрять корпоративные инновации и как современные корпорации готовятся к будущему, с успешными кейсами от компаний, - рассказывают организаторы. - А "Little Big Shots: как дети-гении меняют мир" будет рассказывать о технологиях будущего с израильскими и украинскими одаренными детьми, достигшими успехов в предпринимательстве, технологиях и науке".

Кроме того, собравшиеся получат ответы на многие вопросы. Например, как украинскому стартапу, наконец, получить чек от израильского инвестора, во что сегодня инвестируют венчурные капиталисты мира, во что вкладывать средства завтра и как украинским стартапам стать привлекательными для израильских венчурных инвесторов и другие.

Кто будет выступать

Участие в саммите примут драйверы израильского технологического сектора. Среди таковых – Джон Медвед, основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd (только за один день проведения своего мероприятия в феврале этого года привлек $1 млрд на проекты фонда), Амир Рапапорт, израильский эксперт в области глобальных кибернетических тенденций, высоких технологий и оборонной промышленности, основатель крупнейшей конференции по кибербезопасности Cybertech Israel. Выступят также Игорь Рябенький, серийный предприниматель и бизнес-ангел, управляющий партнер AltaIR Capital, одного из самых активных венчурных фондов Израиля, Пели Пелед, владелец крупнейшего ІТ-медиа Израиля People and Computers и другие.

В целом же Израильская инновационная неделя в Украине соберет более 600 топ-менеджеров, ІТ-предпринимателей, представителей государств, стартапов, инвесторов и бизнес-ангелов.

"Мы рады, что прошлогодний Украино-Израильский саммит приносит свои результаты: все больше израильских компаний включают Украину в свою бизнес-повестку, ключевые игроки технологической экосистемы Израиля снова приезжают в Украину, а само мероприятие превращается в полноценную платформу для налаживания бизнес-партнерств между нашими странами", — подытожила Алена Новгородская.

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