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Миссия выполнена: 20 медиков возвращаются в Украину из Италии

23 апреля, 12:26

Станислав Кожемякин

Медработники провели почти три недели, помогая итальянским коллегам в регионе Марке

Спустя почти три недели после того, как в начале месяца 20 украинских медиков отправились бороться с коронавирусом в Италии, они возвращаются обратно в Украину.

Об этом заявил на своей странице в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, отметив, что медработники – инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры – сегодня покинут регион Марке, где они помогали своим итальянским коллегам.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне послужит для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", – подчеркивает Перелыгин.

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По его словам, сами врачи считают лучшей оценкой их работы в местных больницах искренние слова благодарности от простых местных жителей – за то время, что украинцы находились в Италии, их стали узнавать на улицах и в супермаркетах и благодарить.

Также Евгений Перелыгин процитировал письмо с благодарностями, которое поступило в посольство от монахини монастыря Святой Кьяры.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинским врачами к нам любовь и милосердие. Жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что ваш народ в это время коснулась трагедия войны и страданий", – приводит текст письма посол.

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Напомним, что медицинская делегация из Украины приземлилась на военной базе Пратика-ди-Маре, которая находится недалеко от Рима, 4 апреля. Изначально их командировка должна была длиться до 20 апреля, но позже ее продлили до 25 числа.

О теплом приветствии, которое подготовили для украинских медиков по прилету, читайте в материале "Как итальянцы встретили украинских врачей: песни Русланы и "Дякую" на дверях гостиницы".

Также в рамках помощи Украина отправила в Италию десять тонн санитайзера. Переданные средства будут использоваться для дезинфекции в больницах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Италия медики врачи доктора

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