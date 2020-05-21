Мистика и символика украинской вышиванки: как создать свой оберег

Мастерица вышивки и этнограф объяснили, как выбрать орнамент и цвета, чтобы вышиванка приносила удачу

Красный – огонь, а черный – земля. Веками украинцы вышивали на рубашках и полотенцах обереги, а вот места для грусти и печали на пышных рукавах никогда не было. Все ромбы, виноград и клубники появлялись не просто так. Что означает цвет, крой и символы на вышиванках? И можно ли сегодня вышить для себя успех и достаток?

"Это маленькая бабушка моя, на руках у своего отца, это ее мать, это сестра отца. То есть, моего прапрадеда. И собственно у меня в коллекции хранятся обе вот эти рубашки", – показывает старые фотографии мастерица по вышивке Елена Дидык.

На фотографии, сделанной почти 90 лет назад, прабабушка Елены одета в свадебную вышитую рубашку. Старинный наряд стал семейной реликвией и породил любовь к вышитой одежде.

"Вышитых рубашек у меня где-то более 100. Это не так много, возможно, по сравнению с другими коллекционерами. Но, я никогда не гналась за количеством, мне важно было исследовать именно мою малую родину и рядом с ней, там села, районы. Большинство рубашек именно отсюда", – говорит Елена.

На Лене праздничная вышитая синим по белому рубашка, воссозданная из старых образцов. Девушка вышивает с четырех лет – научила бабушка. И при этом цветов и узоров на рукава намеренно не выбирает, мол, вышить оберег можно благодаря хорошим мыслям.

"Для того, чтобы откликнулось, надо пересмотреть немало узоров, образцов. И когда у человека есть желание, он настроен на этот строй, то оно само по себе срабатывает – и цвет, и узор", – говорит мастерица.

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Высоким показателем мастерства считается вышивка белым по белому, ее использовали во всех регионах.

"Редко, какая страна имеет такое богатство – это более 300 вышивальных швов", – отмечает этнограф Юрий Мельничук.

Он уже 26 лет разбирается в премудростях украинской вышиванки. Все орнаменты буквально считывает из рубашек.

"Например, вот восьмиугольная звезда – весьма популярная в украинской вышивке. Восьмиугольная звездаво многих традициях – означает Бога, солнце, звезду, под которой мы родились", – отмечает эксперт.

Ромб – символ материального достатка. Зубчики – защиту, перекрестные "бараньи рога" – руна плодородия. А змея, похожего на половину знака бесконечности, вышивают те, кто хочет детей. Цвета тоже имеют значение. Так красный – огонь, белый – вода, черный – земля, синий – воздух, и желтый тоже земля. А вот печали и грусти украинцы никогда не вышивали.

Напомним, сегодня проходит традиционный праздник "ВышиванкаDAY". Ни коронавирус, ни карантин не могут помешать празднику, он просто переехал в онлайн.

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А в прошлом году мы провели народный показ красивых вышитых рубашек и платьев на Почтовой площади столицы.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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