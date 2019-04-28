Митрополит Епифаний встретил благодатный огонь в Михайловском соборе
Кроме Епифания священный огонь также встречали архиепископ Вышгородский Агапит и братия монастыря
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе, сообщила пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что кроме Епифания священный огонь также встречали архиепископ Вышгородский Агапит и братия монастыря.
Телеканал "Украина" транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.
Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.
Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.
На празднике присутствовала и украинская делегация.
Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.
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