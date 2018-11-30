Митрополит Павел рассказал, где СБУ проводила обыски

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры,сообщил что не живет в доме, где проводился обыск

Служба безопасности Украины проводила следственные действия в доме, в котором наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) давно не живет. Об этом во время брифинга заявил сам митрополит.

"Обыски были в доме, который действительно числится на мне, но с 2013 года я там ни разу не был... В 2014 этот дом был разграблен, вынесено было пять икон, забрали ящик водки, который там был. Я обращался в милицию, хотелось мне иконы вернуть. Сегодня вы увидели, что там человеческой ноги не бывает", - сообщил Лебедь.

Ранее в синодальном информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (Московского патриархата) сообщили, что комплекс подсобного хозяйства, где проходили обыски, зарегистрирован на Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Ранее сообщалось, что обыски в Лавре проводятся в рамках расследования уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии, в котором фигурирует наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел.

В уголовном производстве расследуется преступление, предусмотренное статьей 161 УК – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Уголовное производство открыто после одного из интервью митрополита Павла.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия, а именно обыски с целью выявить записи (тетради, блокноты, записные книжки, письма, документы) или электронные носители информации с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды.

[GALLERY_BLOCK]

Напомним, сайт Сегодня сообщал, что Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Лавре.

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.