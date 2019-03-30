Митрополит Павел рассказал о начале своего служения наместником: "Ну все, отец наместник, принимайте Лавру!"

В канун 25-летия своего наместничества в Киево-Печерской лавре владыка рассказал нам о необычном завтраке с Блаженнейшим Владимиром, подушках вместо окон и "беседах с ангелами"

Архивное фото 90-х: "Было много козней, но все они рассыпались". Фото: из архива Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел рассказал о начале своего служения наместником: "Ну все, отец наместник, принимайте Лавру!" Мария Яцковская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0e/448/5c9e0e448a1fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0e/448/5c9e0e448a1fa.jpg 2019-03-30T07:33:00+02:00 Украина В канун 25-летия своего наместничества в Киево-Печерской лавре владыка рассказал нам о необычном завтраке с Блаженнейшим Владимиром, подушках вместо окон и "беседах с ангелами"

— Владыка Павел, каким вы помните свой первый день в Лавре 25 лет назад?

— В ночь на понедельник, 28 марта, владыка Нифонт, Царство ему небесное, сообщил, что я должен как можно скорее приехать к Блаженнейшему в Киев. Я тогда служил на приходе в Низкиничах (Волынской области). На вопрос: "Зачем?" — владыка уклончиво ответил: "Может, тебя там назначат викарным". Честно говоря, я даже рад был. Давно хотел куда-то уехать, даже просился к владыке Онуфрию в Черновцы.

Идем мы в кассу, а билетов нет. Что делать? Благо прихожане разрешили воспользоваться их машиной. Всю дорогу я переживал сильно — мало ли какая причина встречи с Блаженнейшим? В Лавру приехали утром в среду, как раз была крестопоклонная неделя. Встречает меня владыка Ивано-Франковский Илларион странными словами: "Ну вот! А говорили нет наместника. Так ведь есть наместник!". Мне еще хуже стало, думаю — какой еще наместник?

Поднимаюсь по ступенькам 49-го корпуса, где жил Блаженнейший митрополит Владимир. Его помощник отец Виталий радостно меня встречает и говорит, что владыка уже заждался. И тут выходит Блаженнейший из своего кабинета: "Ну вот, слава Богу, приехал отец наместник! Пойдемте позавтракаем".

Иду за ним, все еще ничего не понимая. Сели за стол. До сих пор помню, были какие-то кабачки, грибы и грибные пельмени — пост. Хотя Блаженнейший Владимир всегда мало кушал, а мне в тот момент вообще не до еды было. Взял я вилку, а сам думаю, как при таком человеке, как Блаженнейший, кушать, чтоб не опозориться? Но так переживал, что даже не смог вилку в пельмени вставить. Мучился, мучился и отложил вилку. Иподьякон его мне говорит: "Ешьте, батюшка", а Блаженнейший ему: "Оставь батюшку, он покушает попозже!". Подали чай. Блаженнейший всегда пил не просто чай, а кипяток. Так что я и чай выпить не смог.

Поблагодарил за трапезу, после чего Блаженнейший мне и говорит: "Отец наместник, принимайте Лавру". Меня словно шокером ударили. А митрополит Владимир, обращаясь к отцу Виталию: "Батюшка, все наместнику предоставьте".

Идем к домику наместника. Вижу, монахиня Винниамина с другой монахиней убирают какие-то кладбищенские цветы. Подбегают они ко мне и давай причитать: "Вас здесь отравят, батюшка!" — "Ну, — говорю, все еще в шоке, — отравят, так отравят".

На литургии. Владыка Павел с Блаженнейшим митр. Владимиром. Фото: А. Яремчук

— Что было в домике, когда вы вошли?

— Порванный диван и портрет владыки Филарета Амфитеатрова. Заметил, что одно окно закрыто подушкой. Мне сказали, что последним здесь жил игумен Ахилла, которого братия выгнала из монастыря.

Обошли мы с отцом Виталием все часа за два, и я говорю: "Идем к Блаженнейшему, я скажу, что возвращаюсь на свой приход". А отец Виталий говорит: "Ты опоздал, Блаженнейший уехал и будет через две недели". Тут уже хочешь не хочешь, а уехать я не посмел. Пошел знакомиться с братией. Таким и запомнился первый день.

— Как вас приняла братия?

— Настороженно. Вообще, было много проблем и козней за эти 25 лет, но все они рассыпались. Сегодня я могу только благодарить Господа за то благословение Блаженнейшего и за свою братию. Низко им кланяюсь и говорю всегда: их не достоин весь мир. Я, как человек ветхий, с болезнями, смотрю на их труды и подвиги и понимаю: на самом деле ничем не меньше трудятся, чем первые монахи времен прп. Антония и прп. Феодосия. Думаю, сегодня им даже сложнее! Тогда не было такого количества СМИ и развитой структуры греха.

Для меня братия, конечно, все молодые, хотя те, кого я постригал 25 лет назад, — умудренные зрелые священники, труженики Христовы и молитвенники не только за нашу страну, а и за весь мир. Ведь в Лавре заказывают требы не только украинцы, а гости со всего мира. Это и японцы, и турки, и сербы, и французы и пр. Первые записки с японскими и китайскими именами мы даже не знали, как и прочесть. На нашем языке они звучат как ругательство. Потом привыкли: просим писать рядом с именем страну — чтобы монах при его поминании не переживал, что за слово произносит во время молитвы. А что делать, ведь наша церковь — вселенская.

— Кто чаще всего приходит к вам в монастырь?

— В Лавру всегда стремится множество людей, но не все проходят испытания. Человека, который пришел в монастырь, не нужно лелеять. Глинские старцы учили пройти все послушания (от уборки до богослужений) с любовью в душе. Монах должен понимать, что у него только два глаза, а на той же литургии на него смотрит несколько тысяч глаз. Ему всегда нужно быть внимательным и рассудительным.

За свою жизнь я видел разных людей. Благодаря Блаженнейшему, видел короля Иордании и королеву Англии. Общался с множеством архиереев всего мира — и это действительно великие светильники веры Христовой. В Троице-Сергиевой лавре, помню, был у нас батюшка, иеросхимонах Алексей — человек ученый, математик. Он совсем старенький был, мог на службе вздремнуть. Братия все подшучивала, да пыталась тормошить, а настоятель запретил: "Не надо, батюшка так с ангелами беседует". Столько в этих простых словах любви к ближнему! Это я и стараюсь передать братии. Бывало, новички просят: "Разрешите переночевать в пещерах" — "Ты ж только три дня в монастыре, — отвечаю. — Зачем тебе ночевать в пещерах?" — "Хочу молиться". — "Ты должен научиться молиться в шумном море суеты".

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АВТОР: Мария Яцковская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.