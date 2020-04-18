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Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

18 апреля, 14:10

Игорь Тимофеев

Глава УПЦ совершит Пасхальное богослужение в своей резиденции

Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий, который решил праздновать Пасху на улице, сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ.

В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к Литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо, говорится в сообщении.

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Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной божественной литургии.

В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

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Напомним, в пятницу, 17 апреля, вечером митрополит Антоний принял участие в прямом эфире в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" и рассказал, как провести пасхальную ночь и освятить куличи в условиях карантина.

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Также сообщалось, что в 23:00 телеканал "Украина" подготовил спецвыпуск "Сегодня" . Трансляция богослужения будет вестись из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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лавра онуфрий Антоний Печерский Пасха 2020

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