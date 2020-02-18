"Мне больно!" В Днепре произошла драка с участием патрульных: видео

Мужчине и его подруге теперь грозит лишение свободы или минимум исправительные работы

В Днепре сегодня, 18 февраля, произошла потасовка с участием патрульных: они пытались обезвредить мужчину, который вел себя, по утверждениям очевидцев, неадекватно. Об этом сообщает Информатор.

На проспекте Героев мужчина, пребывавший в состоянии опьянения, разгуливал по проезжей части, создавая аварийную ситуацию на дороге. Это увидели патрульные, и сделали ему замечание. Но мужчине это не понравилось, и он, ругаясь, полез в драку к копам.

На него удалось надеть наручники, но внезапно на помощь нарушителю бросилась девушка, и принялась избивать полицейских. В итоге их обоих увезли в участок, а патрульные отправились в больницу снимать побои: у них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей лица и ушибы кистей.

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Мужчине и женщине грозит ответственность по статье 345 ККУ — угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Санкция предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, недавно в Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП и подозреваются в серии особо тяжких преступлений. Лидер группы на угнанном Audi сбил троих человек, в результате чего один из них погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы. Полиции удалось задержать его и членов группировки по горячим следам.

А ранее в городе забаррикадировали бетонными блоками "наливайку", в которой алкоголь продавали даже детям. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Он уточнил, что в скандальном заведении не только "угощали" детей, но и продавали алкоголь круглосуточно, несмотря на запреты городских властей.

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