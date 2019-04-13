"Мне поставили диагноз "болезнь Бехтерева", но это – не приговор": интервью с реабилитологом Ириной Бублик

Болезнь Бехтерева – это воспаление межпозвоночных суглобов, которое приводит к сращиванию дисков позвоночника. Человек становиться малоподвижным и может перестать ходить

Фото: "Сегодня".

Ирине Бублик врачи поставили диагноз анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) девять лет назад. Сначала у девушки начали болеть колени и поясница, потом Ирине стало трудно ходить. При этом заболевании межпозвоночные суставы воспаляются и срастаются, в результате позвоночник теряет гибкость, а движения становятся ограниченными.

Ирина Бублик преподает фитнес и пилатес. После диагноза она не только не бросила заниматься, но и разработала комплекс упражнений, который помог бороться с анкилозирующим спондилоартритом. Получила диплом физического реабилитолога людей с болезнью Бехтерева и теперь помогает другим бехтеревцам.

Корреспондент сайта "Сегодня" пообщался с Ириной и записал ее историю.

"Мне несколько лет не могли поставить диагноз"

Мне скоро 36 лет и девять лет я живу с диагнозом болезнь Бехтерева. Долго никто не понимал, что со мной. Все началось в 25 лет с болей то в колене, то пояснице. Мне долго ставили диагноз, потому что я для бехтеревцев в хорошей форме, я тренировала и мне это помогало и помогает до сих пор. Когда я попала в Александровскую больницу, доктор догадалась, что со мной. Я сдала анализы и мне поставили диагноз – болезнь Бехтерева. Второе название болезни – анкилозирующий спондилоартрит. Из-за воспаления межпозвонковых суставов диски позвоночника срастаются и при запущенном состоянии позвоночник становится одной палкой, он перестает двигаться.



Фото: "Сегодня"

Мне назначили лечение. При этом заболевании важно правильно делать гимнастику. Я начала подбирать упражнения, от одних мне становилось лучше, от других – хуже. В итоге, я подобрала комплекс упражнений, от которых мне стало лучше и которые помогают быть в форме. Очень важно быстро поставить правильный диагноз, чтобы не упустить время. Раньше диагноз ставили годами, сейчас это происходит намного быстрее. Определенные симптомы выдают анкилозирующий спондилит: боль в спине по ночам, которая сопровождается утренней скованностью, после утренней гимнастики она проходит. После того, как человеку ставят диагноз болезнь Бехтерева, он заходит в интернет, читает информацию и видит фото, которые его еще больше расстраивают.

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"Раньше я стеснялась своего диагноза".

Я преподаю фитнес с 19 лет, и даже когда мне поставили диагноз, я все время тренировала. Когда ты тренер, то не представляешь своей жизни без активности. Я научилась делать так, чтобы люди не замечали, что хромаю. Но благодаря занятиям мне становилось легче. Очень долго я ни с кем не говорила о болезни Бехтерева. Тогда было мало информации, и я стеснялась, все-таки я тренер и у меня такое заболевание. Оно редкостное, аутоиммунное и вообще такое странное, непонятное. Знали только моя семья и близкие. Но у меня не было человека, с которым я могла поговорить.

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Фото: "Сегодня"

Поскольку я находилась на стадии ремиссии, понимала, какие упражнения надо делать и как я себя поставила на ноги. Когда я получила образование физического реабилитолога и защитила дипломную работу на тему "Физическая реабилитация больных Бехтерева", то решила, что теперь имею право говорить о болезни Бехтерева. Я начала доносить до людей с таким диагнозом, что это не приговор, с этим можно жизнь. Я занимаюсь с бехтеревцами пять лет. В нашем случае движение – это необходимость. Сначала я проводила индивидуальные занятия, сейчас веду группы. Персонально занимаюсь только с теми, у кого очень сложный случай или с людьми из других городов и стран.

"Я не разрешаю произносить не то что слово "инвалид", а "больной"

Поддержка бехтеревцам просто необходима. Летом прошлого года мы зарегистрировали общественную организацию "Анкилозу.нет". В рамках организации мы проводим встречи, приглашаем врачей, каждый делится своим опытом, я провожу тренировки. Когда люди встречаются, они понимают, что им есть, о чем поговорить. Часто сами бехтеревцы и окружающие относятся к такому диагнозу как к страшной болезни. Я – не инвалид. Люди, с которыми я занимаюсь, – не инвалиды и я таковыми их не считаю. Я просто не разрешаю произносить людям не то что слово "инвалид", а "больной". Когда тебя кто-то жалеет и относиться как к больному, это угнетает. Это обычный человек, просто, когда ему ставят диагноз, он начинает к себе относиться с большей заботой, регулярно тренируется. Это психосоматическое заболевание, ведь не просто так тело "закричало": обрати на меня внимание!



Фото: "Сегодня"

Но в Украине мало реабилитологов. Их надо готовить, потому что замедлить заболевание и дегенеративные изменения в опорно-двигательной системе можно правильно занимаясь. Нам запрещены определенные нагрузки – бег, тренажерный зал с большими весами. Но при этом делать определенную гимнастику надо в любом состоянии, не важно, какая стадия. Болезнь Бехтерева – это не приговор. Ко мне приходят люди с потухшими глазами. Я говорю: все нормально, с тобой все в порядке. Тебе просто надо вести здоровый образ жизни, регулярно тренироваться, регулярно обращаться к врачу и следить за своим здоровьем. Главное, держать руку на пульсе и не расстраиваться.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.