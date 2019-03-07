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Моббинг на работе: что это такое и как за него будут наказывать в Украине

Сегодня, 06:54

Психологи говорят о возможных инфарктах, а депутаты хотят штрафовать за агрессию в коллективе

Фото: Pixabay
Моббинг на работе: что это такое и как за него будут наказывать в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fad/d33/5c7fadd335c75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fad/d33/5c7fadd335c75.jpg Украина Психологи говорят о возможных инфарктах, а депутаты хотят штрафовать за агрессию в коллективе

Нардепы планируют ре­­шить проблему нездоровых отношений на рабочих местах. Зарегистрировали законопроект о противодействии моббингу. "Сегодня" выяснили, как будут наказывать за травлю в коллективе.

Штрафы "мобам"

Законопроект о противодействию моббингу, под которым подписались 9 нардепов, на сайте ВР появился первого марта. В нем говорится, что моббинг (от англ. mob — толпа) это психологическое, физическое или экономическое насилие коллектива, направленное на конкретного сотрудника.

"Его цель — унижение человеческого достоинства, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и принуждение участника трудовых отношений к смене места работы", — говорится в пояснительной записке проекта.

Типичными признаками моббинга парламентарии называют систематичность и наличие сторон конфликта (обидчик, жертва и наблюдатель).

Наказывать за моббинг на работе нардепы предлагают штрафами — за первый случай агрессор заплатит до 1700 грн. Кроме того, ему могут присудить 40 часов общественных работ. Если же в травле участвовал коллектив или это уже не первый случай за год, то штраф увеличится до 3400 грн, а время работ — до 60 часов. Такое же наказание грозит руководителю или собственнику предприятия. При этом если начальник не сообщил в Нацполицию о случаях моббинга среди своих подчиненных, то его тоже накажут — штрафом в 1700 грн, исправительными работами (до месяца) и отчислениями в бюджет до 20% его заработка.

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Угрозы и не только

Психолог Ирина Данченко отмечает — психологическое насилие на рабочем месте достаточно распространено в Украине.

"У этого явления могут быть серьезные последствия, особенно если моббинг носит систематический характер. В этом случае менее стойкие в эмоциональном плане люди могут задуматься даже о суициде. Опасность еще и в том, что некоторые случаи немотивированной агрессии у некоторых людей могут быть вызваны именно эмоциональным насилием со стороны коллег. Постоянное давление сказывается и на состоянии здоровья. Я не говорю о посттравматическом стрессе, это очевидно. Но речь может идти в том числе и об инфарктах", — говорит она. 

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Риски: нужна карта моббинга

По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной в инициативе нардепов пока больше вопросов, чем ответов.

"С одной стороны, хорошо, что этот проект подали, проблема оцифрована и принята как "не норма", а как нарушение трудового законодательства. С другой стороны, те же шведы, которые одними из первых начали говорить о моббинге, нашли 45 вариаций поведения, которые типичны для такого поведения. У нас такой "карты моббинга" я не вижу", — говорит она.

Пашкина также уточнила, что к моббингу можно отнести не только агрессию, но и утаивание информации, социальную изоляцию, клевету, критику и даже  распространение слухов
.
Ее коллега Анастасия Зозуля считает, что парламентарии в своей инициативе не предложили рабочих механизмов, которые помогут бороться с травлей на рабочем месте.

"Предположим, сложится ситуация, что человек стал жертвой агрессии со стороны начальника и суд наказал того штрафом. Что дальше? Кроме радости, что агрессору некоторое время компетентные органы трепали нервы, человек ничего не получает. То есть для него не предусмотрена материальная компенсация, а изоляция в коллективе после такого может только усилиться. Ведь если до этого люди делились с ним какими-то личными мыслями, то после этого — кто знает, как он себя поведет?" — отмечает Зозуля.

Эксперты сходятся во мнении, что такие преступления будет чрезвычайно сложно доказать.

"Ну, например, вы же не будете бегать за своим руководителем с диктофоном! И вряд ли будете делать из коллег, простите, стукачей. Поэтому не исключаю, что вы окажетесь перед ситуацией — ваше слово против слова начальника", — резюмирует Пашкина.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу. Нововведение прежде всего касается физического или морального насилия над школьниками, но наказать могут и за издевательства над учителем.

А совсем недавно в Украине суд принял первое решение о буллинге. На родителей виновного был наложен штраф в 850 грн.

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Тег Верховная Рада, законопроект, насилие, коллектив, компенсация, травля

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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