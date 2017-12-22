Мобильный оператор продает телефоны с кэшбэком 20%

В 2018 году в Украине планируют запустить 4G – мобильный интернет нового поколения. И к этому стоит подготовиться. Мобильные операторы каждый год отчитываются о стремительном росте количества смартфонов в их сетях. Но не все "умные" телефоны поддерживают 4G.

Современный телефон с поддержкой 4G может стать отличным подарком на Новый год. К новогодним праздникам крупнейший мобильный оператор запустил в сети своих магазинов масштабные акции.

Если покупать смартфон в магазине Киевстар или на сайте shop.kyivstar.ua до 31 января, оператор вернет 20% от стоимости девайса на мобильный счет абонента: если вы купите телефон за 6000 гривен, 1200 гривен уйдут на счет, и вы сможете воспользоваться этими деньгами на все услуги мобильного оператора: абонентскую плату, роуминг, звонки за границу и другое (кроме контент-услуг). Эти бонус можно начислить на один номер или разделить между двумя номерами, сделав таким образом подарок друзьям или родным. Для контрактных абонентов Киевстар предлагает рассрочку на 20 месяцев без комиссии. При этом оператор оплатит 2 последних платежа рассрочки вместо своего абонента.

Украинцы уже сейчас активно пользуются современными смартфонами, которые поддерживают не только 3G, но и 4G. К примеру, в Киевстар заявили, что 40% смартфонов в сети мобильного оператора уже поддерживают связь четвертого поколения. Речь идет о миллионах украинцев. А в преддверии новогодних праздников появляется еще больше возможностей приобрести современный смартфон на выгодных условиях.