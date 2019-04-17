Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу

Бороду на фронте официально узаконили лишь два года назад, для этого внесли соответствующие изменения

Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу. Барбершопы открываются теперь и в небольших прифронтовых городах.

За последние пять лет военные распространили моду на бороды и среди мужчин в тылу. Именно поэтому Анастасия открыла в Краматорске барбершоп. Пока единственный.

"И полицейские, и гражданские госслужащие: всем сейчас нравится. Каждому хоть раз хотелось отпустить и попробовать носит бороду", – говорит Анастасия Виталитенко, барбер.

Мастер уверена – борода подходит всем мужчинам. Главное – выбрать правильную форму.

Напомним, бороду на фронте официально узаконили лишь два года назад. Для этого внесли соответствующие изменения в военные документы.

"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых заданий позволяется ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", – говорится в разделе "Форма одежды военнослужащих ВСУ" правил, прилагаемых к тексту приказа.

С тех пор встретить выбритого бойца на передовой практически невозможно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.