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Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу

Сегодня, 08:15

Бороду на фронте официально узаконили лишь два года назад, для этого внесли соответствующие изменения


Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу. Барбершопы открываются теперь и в небольших прифронтовых городах.

За последние пять лет военные распространили моду на бороды и среди мужчин в тылу. Именно поэтому Анастасия открыла в Краматорске барбершоп. Пока единственный.

"И полицейские, и гражданские госслужащие: всем сейчас нравится. Каждому хоть раз хотелось отпустить и попробовать носит бороду", – говорит Анастасия Виталитенко, барбер.

Мастер уверена – борода подходит всем мужчинам. Главное – выбрать правильную форму.

Напомним, бороду на фронте официально узаконили лишь два года назад. Для этого внесли соответствующие изменения в военные документы.

"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых заданий позволяется ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", – говорится в разделе "Форма одежды военнослужащих ВСУ" правил, прилагаемых к тексту приказа.

С тех пор встретить выбритого бойца на передовой практически невозможно.

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Тег видео, борода, барбершоп

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