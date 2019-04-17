Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу
Бороду на фронте официально узаконили лишь два года назад, для этого внесли соответствующие изменения
Мода на бороды захватила не только армейцев на передовой, но и мужчин в тылу. Барбершопы открываются теперь и в небольших прифронтовых городах.
За последние пять лет военные распространили моду на бороды и среди мужчин в тылу. Именно поэтому Анастасия открыла в Краматорске барбершоп. Пока единственный.
"И полицейские, и гражданские госслужащие: всем сейчас нравится. Каждому хоть раз хотелось отпустить и попробовать носит бороду", – говорит Анастасия Виталитенко, барбер.
Мастер уверена – борода подходит всем мужчинам. Главное – выбрать правильную форму.
Напомним, бороду на фронте официально узаконили лишь два года назад. Для этого внесли соответствующие изменения в военные документы.
"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых заданий позволяется ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", – говорится в разделе "Форма одежды военнослужащих ВСУ" правил, прилагаемых к тексту приказа.
С тех пор встретить выбритого бойца на передовой практически невозможно.
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