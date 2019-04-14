Мода на горы: какие пики штурмуют украинцы с наибольшим удовольствием
У покорителей популярны Килиманджаро, Монблан и Гималаи
Горы входят в туристическую моду Украины. Раньше они ассоциировались у нас с бардами и гитарами у костра, а альпинизм — с крайним сумасшествием. Но развитие технологий и интерес к здоровому образу жизни, спорту приводит все больше людей к горным походам. Маршруты, ранее казавшиеся недоступными, откатали так, что в горы пошли уже самые неспортивные слои населения. Килиманджаро открыли для туристов в 1977-м, а сегодня гору покоряют по 6 маршрутам. В 2015 году на вулкан взошла даже 86-летняя женщина! В начале 90-х за год на Эверест восходило 8—9 экспедиций, а сейчас в успешный сезон на пике бывает по 600 человек (в 2018-м — 802). Тренд отражается и на нас. На Говерлу ходит столько народу, что норма эконагрузки (не более 200 в сутки), по словам экспертов, давно нарушена. Мы покоряем горы, а они завоевывают нас.
Горная болезнь: тянет ввысь
Роман Бидычак, организатор походов, инструктор у Pohod v Gory водит людей в походы с 2011 года. Часто встречал на маршрутах нуждающихся в помощи.
"Приходилось выручать! — рассказывает Роман. — Так я понял, что на этом можно зарабатывать".
И не прогадал: с каждым годом этот вид отдыха становится все востребованнее.
"Интерес растет, и основные клиенты — аматоры, новички", — говорит организатор походов.
Желающих потратить отпуск на поход с 2011-го стало больше в разы. По словам Романа, за 20 лет пропаганда здорового образа жизни сделала свое.
"Теперь круто — не пить пиво на парапете, а познавать мир через приключения. Пятая часть туристов ходит в походы семьями", — говорит Роман.
Тарас Поздний, украинский альпинист, покоривший в мае 2018 года Эверест, тоже начинал в 9 лет с семейных походов.
"Родители таскали нас с сестрой в Карпаты и Крым. Мне не нравилось, — признается Тарас. — Все дети в футбол играют, а мне с рюкзаком в поход".
Но с возрастом горы распробовал.
"Мне привили эту любовь, и жизни без них не представляю", — говорит покоритель Эвереста и инструктор клуба "Кулуар".
Еще студентом Тарас впервые собрал компанию в поход в складчину. Понял, что организовать трудно, но после покрытия трат остается прибыль. А если масштабировать процесс, реально этим зарабатывать — спрос налицо. Сделал сайт, собрал команду гидов, менеджеров.
"Думал, не выйдем за пределы Белой Церкви, откуда я родом, не то что Украины, — признается Тарас. — А желающих оказалось очень много".
Украинский турист уже пресытился отелями-пляжами и все чаще предпочитает поездки, более насыщенные эмоциями, полагает он. А в горах каждый день их больше, чем обычно за месяц.
До 2014 года в фаворе был Крым: много достопримечательностей и море есть.
"Теперь половина наших туристов (а мы ездим по всему миру) предпочитает Карпаты. Это недорого, не надо много времени и особой подготовки", — говорит Тарас Поздний.
Но безвиз и ТВ заставляют украинцев мечтать о дальних пиках. Почти каждый год "выстреливает" мода на какие-то страны. Сегодня, по словам Романа, востребованнее всего европейские горы.
"Чаще интересуются Альпами, Норвегией, походами к Монблану, — перечисляет Бидычак. — Много желающих в Грузию и горную Турцию".
С тех пор, как расширилась карта полетов лоукостеров, потянулись к вершинам Испании и Канарских островов. Почему-то в забытьи отличные маршруты по Румынии и Болгарии – Татры, Родопы и Пирин. Видимо, страны не ассоциируются у украинцев с горным отдыхом.
"И зря. Это доступно и захватывающе", — уверен Бидычак.
Потихоньку рынок отвоевывает Африка — Эфиопское нагорье с вулканом Рас-Дашен, Марокко с покорением Тубкаля, Килиманджаро в Танзании. Но направления пока немассовые, поездки дорогие. Подходят разве что айтишникам и фрилансерам с доходами в евро.
"Хотя как-то в Перу со мной шел обычный работяга со стройки, оператор бетономешалки", — вспоминает Бидычак.
В тройке фаворитов у Тараса Поздния — Исландия, Норвегия и Непал. Первые две страны — это северноевропейская мечта о будущем, а Непал — наивысшие горы мира, другая планета!
"В Гималаях будто возвращаешься во времена, когда впервые покоряли на восьмитысячники. Многое сохранилось, как было сотни лет назад", — объясняет альпинист.
Есть интерес к Патагонии, Боливии, Перу. Но Южную Америку позволяют себе еще немногие.
Зеленая мечта. Недавно Роман изучал Эфиопию, а сейчас в Гонконге. Фото: из архива Р. Бидычака
Главные заповеди новичка в походе
Не обо всем прочитаешь в интернете, готовясь в поход.
"Часто люди не рассчитывают свои силы и подводят группу", — говорит Роман Бидычак.
В групповом отдыхе вообще важно уметь находить общий язык. И не впадать в крайности — беспечность или панику.
"Некоторые боятся зимних Карпат, холода. Не стоит преувеличивать! Но и под ноги всегда смотри", — говорит организатор походов.
Нужно помнить о климатических особенностях: в Крыму иные погодные условия, многие это не учитывают и создают статистику ЧП в Карпатах. Горы невысокие, но зимой опасны, говорит Тарас:
"Недооценивая их, идут с неправильным снаряжением, без GPS, попадают в непогоду, а там это очень серьезно".
По словам инструктора "Кулуара", в клуб часто обращаются люди, воспринимающие поход как прогулку в парке. А ведь будет тяжелый рюкзак за спиной. Переменчивая погода, и придется помокнуть. Комфорта минимум, даже если ночуешь в непальских лоджах.
"А это без душа несколько дней и на холоде, — рассказывает Тарас. — На высоте под 4000 м даже летом ночью заморозки. Утром просыпаешься — вода в селении замерзла".
Чтобы умыться, разбиваешь в бочке 5-сантиметровый лед. И такой водой с осколками льда моешься 7—10 дней. Во втором лагере на Эвересте температура в палатке — 12—15 мороза.
"А надо выбраться из спальника, раздеться и сменить термобелье, — описывает прелести альпинизма Тарас. — Поначалу мучаешься, но с каждой вершиной порог чувствительности снижается".
Но есть непредсказуемые вещи, к которым не привыкнешь.
"Доля риска попасть под лавины и камнепады остается, и ее надо принимать", — предупреждает инструктор.
Как и головные боли, и тошноту при акклиматизации.
"Будут мелькать мысли — зачем я сюда иду? Даже у меня бывают", — признается Тарас.
На пике. Отдыхая и любуясь видами, понимаешь: оно того стоит. Фото: из архива Т. Поздния
От 50 до 21500 долларов: во сколько обходятся горы
Горные походы — отдых недешевый, в сланцах и с пляжной сумкой не пойдешь. Самый дешевый поход по Карпатам на 3 дня стоит 1300 грн, 6-дневный — около 2000, говорит инструктор клуба "Кулуар". Следующая ценовая категория — Грузия: 200—260 долларов за 10 дней. Непал или Исландия — 650—720 долларов (как правило, в цену не входят перелеты, виза и т. п. траты. — Ред.) за 2 недели. Восхождение на Килиманджаро с сафари (12 дней) — 2650 долларов.
"В планах на 2020 год — покорение самой высокой вершины Южной Америки Аконкагуа (2480 долларов) и Эвереста с лучшим альпинистом мира 2015 года Никитой Балабановым (21 500 долларов), — рассказывает Тарас. — Но Эверест — не для заработка. Это пока имиджевая вершина".
Диапазон цен на экспедиции к его пику у мировых компаний — от 32 до 130 тысяч долларов. И ежегодно тариф увеличивается.
Чем дальше в горы, тем дольше в пути. Самое короткое восхождение на пятитысячник Казбек, по словам Тараса, длится 10 дней, на Аконкагуа надо закладывать минимум 3 недели. А Эверест забирает 58—60 дней: высота требует акклиматизации, и хотя бы 2 дня нужны в резерве на случай непогоды.
Если денег в обрез, собраться в поход можно летом, когда нужен минимум снаряжения. Если минимально экипироваться или взять необходимое напрокат, можно вложиться в 2500 грн на 6 дней, говорит Роман Бидычак. Многое предоставляют или советуют, где взять подешевле, организаторы.
"Можно пойти в любимых кроссовках, а можно купить их за 2000 грн. Сэкономить на сопровождении, но этим увеличить сумму расходов на снаряжение вдвое (все придется купить самому)", — объясняет Роман.
Горный поход в Турцию — около 800 долларов, а профессионально собранный рюкзак стоит несколько тысяч долларов. Но не всякая экономия оправдана, предупреждает Тарас Поздний. Если тур подозрительно дешевый, надо разузнать получше, кто ведет. Все больше появляется гидов, которые сами в горах почти не были, а маршруты изучали по видео в интернете.
"Думают, посмотрели ролик — и могут вести людей, — говорит опытный инструктор. — Это очень безответственно. Несколько раз пронесет, но когда удача отвернется, случится беда".
Чтобы вести группу, надо самому пройти маршрут значительно высшей категории сложности.
Альпенштоки в руки. Снаряжение для Непала пригодилось в Африке. Фото: из архива В. Бордиженко
Для похода: йога, прививки и единомышленники
Если сходил в горы 2—3 раза, в четвертый ноги сами несут к вершинам, говорит Роман Бидычак. Путешествия и далекие вершины Викторию Бордиженко, пиарщицу из Киева, манили еще в детстве, когда читала приключенческие романы.
"Мечтаю пройти по следам любимых героев по 37-й параллели", — признается она.
После Камчатки, трекинга к подножию Эвереста и восхождения на Килиманджаро пляжные туры ее не влекут.
"Когда поднялся вверх, осмотрел красоты и осознал, что дошел к цели, чего-то достиг — это невероятно", — описывает впечатления Виктория.
В высоких горах на посиделки у костра с гитарой не рассчитывайте, говорит Тарас Поздний. У них другая прелесть — пейзажи, которые мало кто, кроме тебя, видел и увидит. А еще — компания:
"В горах не бывает случайных людей. Выше определенной планки идут только близкие по духу, единомышленники. Общение с ними — всегда радость и обмен опытом", — делится Тарас.
Группы обычно мультинациональны, говорит Виктория: познаешь чужие культуры, обычаи и нравы.
"Со мной шли интереснейшие люди. Кто-то уже побывал в Перу, кто-то пилот самолета или яхтсмен, — рассказывает она. — Все друг друга поддерживают, атмосфера душевная".
А еще горы придают уверенность, что сможешь больше, говорит Тарас.
"После Эвереста понял: недостижимых целей нет. Эверест когда-то казался полетом в космос, — признается альпинист. — Было нелегко, но ты на вершине! Значит, реализуешь все задуманное. Это вопрос усилий и терпения".
Страх неизведанного проходит, говорит Виктория. А потом впечатлений столько, что страхам не остается места.
"Это лишь кажется, что взойти к базовому лагерю Эвереста непосильно. На этих высотах довольно безопасно и очень многолюдно", — говорит девушка.
Решил идти — бояться поздно, считает Тарас.
"Такие штуки, как бездонные трещины на ледопаде Кхумбу, лишь азарта добавляют", — говорит он.
В передачах про Эверест всегда пугают погибшими альпинистами, мол, трупами усеяны склоны.
"А я ни одного не видел. На штурм шли ночью, а на спуске слетела маска. И я со снежной слепотой больше фокусировался на себе, чем на поиске трупов, — рассказывает Тарас. — Шел с мыслями, как бы самому не стать "зелеными ботинками" (погибший альпинист в зеленых ботинках стал маркером высоты 8500 м. — Ред.) и аккумулировать резервы организма, не отдыхавшего 30 часов".
Виктория Бордиженко признается: всерьез подсела на вулканы, гейзеры и прочие красоты. Говорит, походы к ним по силам каждому. Килиманджаро, например, вершина несложная, не надо специального снаряжения — ты просто идешь по тропе, описывает поход она.
"Советуют перед такими походами бегать. Я занимаюсь йогой, думаю, мне это помогло, ведь тренируем дыхание, и на высоте дышать было легче", — говорит туристка.
Поднимаясь в Гималаи, волновалась: кто знает, как поведет себя организм. Вся надежда была на опытных гидов. Но в итоге акклиматизировалась без проблем, даже голова не болела.
"Из 16 участников до лагеря не дошли 2, подождали нас внизу, — вспоминает пиарщица. — А на Килиманджаро поднялись все, в том числе мужчина лет 65".
Но стоит проконсультироваться с врачом перед походом, собрать правильно аптечку. Поход в горы — не горящий тур, за день не соберешься.
"Я собралась в Африку за 2 недели, даже прививки успела сделать", — рассказывает Виктория.
Она советует иметь для подобных туров около $2000, дней 14 отпуска и карту памяти большого объема:
"За несколько дней — и леса с обезьянами, и африканские саванны, и марсианские пейзажи", — перечисляет она.
В одной связке. В горах важны поддержка и позитивный настрой. Фото: из архива В. Бордиженко
На Говерлу на одном колесе
Вот уж три года в горы могут ходить даже украинцы с ограниченными возможностями. Организацию походов для них взял на себя Фонд исполнения желаний On 3 wheels. Его соорганизатор и идейный вдохновитель Иван Маслюк — парень с ДЦП и невероятной силой духа. В 2016 году он реализовал свою мечту: на специальном трехколесном велосипеде в компании друзей проехал 12 стран Европы, чтобы увидеть Альпы и Атлантический океан. Спустя год покорил Говерлу. И понял, как сделать счастливыми сотни других.
"Любим активный отдых, горы и помогаем единомышленникам хорошо провести время, — объясняет Иван. — Радует, что много людей обращается".
В первом походе на Говерлу летом 2017-го участвовали только Иван и 6 волонтеров. А потом количество участников стало расти в геометрической прогрессии, говорит Иван.
"В среднем у нас 2 горных похода в неделю, и очередь расписана на несколько недель наперед!" — рассказывает он.
Чтобы поднять человека с инвалидностью в гору, нужен спецтранспорт, деньги и "подниматели".
"Волонтеров пока хватает, благодаря спонсорам и партнерам есть бус", — рассказывает Иван.
На донационные средства купили одноколесное транспортное средство для доставки туриста на вершину. В Украине такое пока одно. Работает по принципу рикши: волонтеры впрягаются в нее и тянут. В Европе, как убедился Иван во время своего велопробега, ими активно пользуются.
"Хотим купить еще хотя бы одну "джульетку". Сможем организовать больше походов и устраивать соревнования на скорость, — делится планами Иван. — Благодарности побывавших на вершине — наверное, самое приятное, что я в жизни слышал".
Уникальная "джульетка". Требует минимум 6 волонтерских сил. Фото: со страницы On 3 wheels в соцсети
Напомним, также "Сегодня" писали о моде на бег, которая захлестнула Украину и мир. Все об одном из самых популярных видов спорта, которым занимаются украинцы, читайте в материал: Мода на бег: почему она захлестнула мир и как начать – советы профи и лайфхаки
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