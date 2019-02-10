Мода на пищу растительного происхождения добралась до Украины: что в меню у веганов

Журналисты узнали, кому растительный рацион пойдет на пользу, а кому от мяса лучше не отказываться

Мода на пищу растительного происхождения добралась до Украины: что в меню у веганов 2019-02-10T05:41:00+02:00 Украина Журналисты узнали, кому растительный рацион пойдет на пользу, а кому от мяса лучше не отказываться

Все блюда – только из растительных продуктов. В ресторанах с таким меню в США много посетителей.

Употреблять в пищу те продукты, которые выращивают с заботой об окружающей среде, не причиняя страданий животным. Это идея веганства. Американцев менять питания поощряют и звезды. Бейонсе и Джей Зи предлагают бесплатные билеты на концерт в обмен на месяц веганства. И в супермаркетах таких продуктов становится больше, потому что спрос растет.

У супругов Даши и Никиты сегодня романтический ужин. Они познакомились на встречах веганов и более десяти лет едят только то, что выросло на земле.

Овощи, зелень, грибы, орехи и семена. Вот обязательный набор для веганов.

"Веганская пища может быть и не здоровой. Это например чипсы. Человек может придумать себе какую-то странную диету, питаться к примеру только яблоками или одними соками. И конечно диета должна быть здоровой и сбалансированной", – делится Даша Воронкова, веган.

Екатерина принципиально не использует продукты, которые производят животные. Даже мед. И на работу владелица веган-кафе нанимает тех, кто разделяет ее ценности. А со временем к ним присоединяются и клиенты.

Но веганское меню подходит не всем, предупреждают медики. Потому что недостаток животных белков в рационе может нанести серьезный вред здоровью.

"Заканчивается тем, что у женщин могут быть сбои в менструальном цикле, может быть дефицит синтеза гормонов, прежде всего это гормоны щитовидной железы", – говорит Валерия Орленко, руководитель научно-консультативного отдела Института эндокринологии и обмена веществ.

В частности, продукты животноводства нужны детям и подросткам, как строительный материал для органов. Другое дело, говорят медики – люди зрелого возраста. Особенно полезно веганское меню для тех, кто имеет лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания.

"Именно в этом возрасте наименее опасно перейти на такую ​​диету, так как уже организм не нуждается в таком количестве структурного белка", – говорит эксперт.

Чтобы веганский рацион был полезным – его следует тщательно планировать. А еще медики советуют каждые полгода сдавать анализ крови.

Ранее мы писали о том, что британка Кейт Буллен набила на лице татуировку "vegan" в честь вегетарианства.

Также сообщалось, что McDonald’s запустил вегетарианский бургер.

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