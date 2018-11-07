Модернизированная техника и 12 новых образцов: как обновили армию в 2018 году

В течение года оборонпром поработал на славу – военные получали и новое вооружение, и много техники получило "вторую жизнь"

Украинская армия, которая оказалась в десятке сильнейших в Европе, в течение 2018 года получила боле 1500 единиц нового и модернизированного вооружения и техники. А всего оборонно-промышленный комплекс отремонтировал 4200 единиц техники и вооружений. Об этом рассказал заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, передает пресс-служба Кабинета министров.

"В 2018 году отремонтировано силами и средствами ремонтно-восстановительных органов ВСУ более 4200 ед. вооружения и военной техники. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины отремонтировано и поставлено более 500 ед. ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанкового вооружения, автомобильной техники, авиационной и инженерной техники, техники связи и тыла", – рассказал он.

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По его словам, согласно гособоронзаказу в войска передали более 1500 ед. нового или модернизированного вооружения и техники, около 800 ед. стрелкового оружия, более 500 ед. средств разведки и наблюдения. Кроме того, к вооружениям поставлены ракеты и другие боеприпасы.

Кроме того, на вооружении армии были поставлены 12 единиц техники и вооружений, а Военно-морские силы получили четыре малых бронированных артиллерийских катера и допущены к эксплуатации еще 18 единиц морской техники. Также Украина получила от США два патрульных катера типа "Island".

Отметим, что Украине не только взялась за вооружение войска, но и за самих военнослужащих. В следующем году планируется увеличение зарплат и больше денег на вооружение. Читайте подробней, сколько выделят на армию в 2019 году.

А пока армия готовится к зиме. Военные части массово переходят на питание по каталогам, получают теплый флис и улучшают экипировку. "Сегодня" собрала информацию о том, как и во что одевают сейчас украинских солдат.