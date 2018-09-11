Мое оружие – честность: Ляшко объяснил, почему дела против него разваливаются
Все дела против политика раньше лопались, как мыльные пузыри
Перед выборами власти используют антикоррупционные органы для дискредитации политических оппонентов, вместо того, чтобы реально бороться с коррупцией.
Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил на своей странице в Facebook.
По словам политика, против него и его команды уже не первый раз используют грязные методы политической борьбы.
"Но я живу честно и не нарушаю закон. Именно поэтому все вымышленные против меня раньше дела лопались, как мыльные пузыри. Так будет и в этот раз!", – выразил уверенность политик.
"Вся моя жизнь – это борьба. В 90-х и в начале 2000-х я подвергся репрессиям как оппозиционный журналист, но защитил свое честное имя, выиграв дело в Европейском суде по правам человека. Меня преследовала и "регионаловские" власти, но ничего не смогли предъявить. Мое оружие – честность! Никому не сломить ни меня, ни мою железную команду. На нашей стороне правда, Господь и многострадальный народ Украины. Поэтому только вперед и мы победим!" – заявил Олег Ляшко.
Напомним, ранее Ляшко потребовал не сокращать работников почты на селе, поскольку селяне боятся, что останутся оторванными от мира, а почтальоны – без работы.
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