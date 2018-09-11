Мое оружие – честность: Ляшко объяснил, почему дела против него разваливаются

Сегодня, 16:15

Все дела против политика раньше лопались, как мыльные пузыри

Олег Ляшко / Facebook Олега Ляшко
Олег Ляшко / Facebook Олега Ляшко

Перед выборами власти используют антикоррупционные органы для дискредитации политических оппонентов, вместо того, чтобы реально бороться с коррупцией.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил на своей странице в Facebook.

По словам политика, против него и его команды уже не первый раз используют грязные методы политической борьбы.

"Но я живу честно и не нарушаю закон. Именно поэтому все вымышленные против меня раньше дела лопались, как мыльные пузыри. Так будет и в этот раз!", – выразил уверенность политик.

"Вся моя жизнь – это борьба. В 90-х и в начале 2000-х я подвергся репрессиям как оппозиционный журналист, но защитил свое честное имя, выиграв дело в Европейском суде по правам человека. Меня преследовала и "регионаловские" власти, но ничего не смогли предъявить. Мое оружие – честность! Никому не сломить ни меня, ни мою железную команду. На нашей стороне правда, Господь и многострадальный народ Украины. Поэтому только вперед и мы победим!" – заявил Олег Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко потребовал не сокращать работников почты на селе, поскольку селяне боятся, что останутся оторванными от мира, а почтальоны – без работы.
коррупция, борьба, ляшко, Олег Ляшко

Вы сейчас просматриваете новость "Мое оружие – честность: Ляшко объяснил, почему дела против него разваливаются". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Ляшко прокомментировал политические скандалы недели

10 Марта, 22:43

Депутат объяснил причины обыска у своего помощника и поддержал пошлины Трампа на импорт стали и алюминия в США

Экономика

Фото: Facebook Олега Ляшко

Ляшко требует отменить миллионные премии для руководителей "Нафтогаза"

31 Мая, 12:41

Наблюдательный совет, который принимает такие решения, нужно сменить, говорит политик
Загрузка...

Другие регионы

Фото: Facebook / Олег Ляшко

Ляшко посетил строительство детского сада в Чернигове

22 Марта, 11:41

До конца этого года заведение должно открыть двери для 300 детей

Другие регионы

Фото: кадр из видео

Ляшко добился ремонта беговой дорожки в школе олимпийского резерва Черкасской области

26 Апреля, 13:08

Политик также пообещал помочь с восстановлением стадиона, где тренируются около полусотни юных спортсменов
Загрузка...