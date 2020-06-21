"Мое здоровье в надежных руках": Елена Зеленская поблагодарила медиков

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которую недавно госпитализировали с коронавирусом, поблагодарила врачей за их работу и поздравила с профессиональным праздником.

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Теплые слова в адрес медиков она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Сегодня хочу поблагодарить вас лично, искренне, от всего сердца. Я знаю, что мое здоровье – в надежных руках. Заглянув в ваши сосредоточенные глаза, сразу чувствуешь себя в безопасности. Благодарю за ваш профессионализм и заботу. Благодарю за то, что выбрали эту достойную профессию и отдаете частичку себя каждому пациенту", - заявила Елена Зеленская.

Она пожелала медикам, чтобы "побед у ваших пациентов было в разы больше, чем поражений".

"Люди в белых халатах, которые первыми встречают в этом мире каждую новую жизнь и делают все возможное, а иногда – и невозможное, чтобы эту жизнь сохранить. Вы не просто свидетели сотен историй, в которых – отчаяние, мука, неверие. Вы не только очевидцы нереальных исцелений, получения еще одного шанса, чуда появления новой жизни. Вы – активные участники этих событий. Соревнуетесь, боретесь, не сдаетесь, стоите до конца", – говорится в поздравительном тексте.

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Зеленская также выразила уверенность в том, что каждый медик в своей копилке воспоминаний имеет случаи, которые "страшно вспоминать, но забыть – невозможно".

Она добавила, что считает медицину "специальностью по призванию", однако в этот праздник ей не хочется писать "высоких слов о доблести, самоотдаче, отваге", которые являются для медиков "опцией по умолчанию".

"Достойных условий, чтобы профессионально реагировать на боль и успешно ее лечить. Ценим и в который раз убеждаемся: без вас нам – никак", - говорится в обращении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в честь международного Дня медицинского работника записал поздравительное видеообращение, в котором поздравил украинских медиков с праздником и поблагодарил за работу, особенно в условиях пандемии.

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