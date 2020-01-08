Мог ли Иран сбить украинский лайнер ракетой: мнение экспертов

Насколько высока вероятность того, что самолет с 176 был сбит иранскими ПВО

Повреждения, которые получил самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ при крушении в Тегеране, могут свидетельствовать о внешнем воздействии.

К такому мнению пришел ряд иностранных экспертов, в частности, аналитик по авиационной безопасности и автор книги об анализе данных в сфере безопасности гражданской авиации Тодд Кертис.

"По фотографиям с места крушения видно, что самолет развалился на множество фрагментов, что означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе", – цитирует его BBC.

Он отметил, что расследователям придется шаг за шагом выяснять, что в системах самолета или в топливе могло привести к падению.

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"Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность внешнего воздействия на самолет – столкновения в воздухе или чего-то еще", – заключил Кертис.

В то же время, ссылаясь на израильского специалиста по авиатематике, издание NEWSru Israel оценил как крайне низкую вероятность того, что причиной авиакатастрофы стало попадание птиц в двигатель.

Эксперт считает, что к повреждениям лайнера могло привести попадание ракеты ПЗРК, но назвл "почти невероятной" версию о том, что самолет был сбит ракетой иранских ПВО, так как в таком случае, скорее всего, самолет развалился бы в воздухе.

Кроме того, на своей странице в Twitter эксперт по вопросам транспорта Тома Барридж привел данные сервиса Flightradar, согласно которым набор самолетом высоты после взлета шел нормально, но на высоте 2400 метров данные о самолете внезапно исчезли.

"Заявления об отказе двигателя кажутся преждевременными", – пишет резюмирует.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли все 176 человек, который находились на борту, включая 11 украинцев.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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