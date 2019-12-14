Могила по цене квартиры и памятники при жизни: в Киеве не хватает мест на кладбищах

В Киеве на кладбищах катастрофически не хватает мест для покойников. Из-за этого одни киевляне вынуждены заботиться о месте вечного покоя заранее, а другие на этом наживаются, продавая могилы своих покойных родственников. Журналисты "Сегодня" провели свое расследование и попробовали купить такое место на кладбище.

Объявления родственников умерших можно найти в интернете. Мы выбрали место на элитном столичном кладбище. По легенде, чтобы похоронить бабушку. За место продавец попросил 50 тысяч долларов. При встрече мужчина показал журналистам могилу, в которой похоронен его отец и еще двое человек.

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Как выяснилось, положить несколько гробов в одну могилу можно, но только если прошло больше 20 лет от последнего захоронения. Для этого необходимы все документы и согласие самого близкого родственника умершего. Но торговать этим согласием, как наш продавец с интернета, незаконно. Есть еще одно условие – покойники должны быть родственниками.

Отметим, что мест на столичных кладбищах мало. Поэтому некоторые киевляне ставят себе памятники еще при жизни.

Ранее мы сообщали, что проблема с кладбищами в Украине давно. Особенно она касается городов, в которых живут миллионы людей. Кабмин, в свою очередь, предлагает нововведение – биозахоронение после кремирования, как это делают в западных странах.

Также сообщалось, чтоукраинцы массово кремируют покойных.

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