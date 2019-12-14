Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Могила по цене квартиры и памятники при жизни: в Киеве не хватает мест на кладбищах

14 декабря, 12:43

Предприимчивые киевляне даже продают могилы своих усопших родственников

В Киеве на кладбищах катастрофически не хватает мест для покойников. Из-за этого одни киевляне вынуждены заботиться о месте вечного покоя заранее, а другие на этом наживаются, продавая могилы своих покойных родственников. Журналисты "Сегодня" провели свое расследование и попробовали купить такое место на кладбище.

Объявления родственников умерших можно найти в интернете. Мы выбрали место на элитном столичном кладбище. По легенде, чтобы похоронить бабушку. За место продавец попросил 50 тысяч долларов. При встрече мужчина показал журналистам могилу, в которой похоронен его отец и еще двое человек.

Реклама

Как выяснилось, положить несколько гробов в одну могилу можно, но только если прошло больше 20 лет от последнего захоронения. Для этого необходимы все документы и согласие самого близкого родственника умершего. Но торговать этим согласием, как наш продавец с интернета, незаконно. Есть еще одно условие – покойники должны быть родственниками.

Отметим, что мест на столичных кладбищах мало. Поэтому некоторые киевляне ставят себе памятники еще при жизни.

В тренде
"Нормандская встреча" в Париже и раскрытие убийства Павла Шеремета: главные события недели
Похороны Павла Шеремета в Киеве

Ранее мы сообщали, что проблема с кладбищами в Украине давно. Особенно она касается городов, в которых живут миллионы людей. Кабмин, в свою очередь, предлагает нововведение – биозахоронение после кремирования, как это делают в западных странах.

Также сообщалось, чтоукраинцы массово кремируют покойных.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев кладбища могила продажи нехватка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
В России сняли с эфира сериал
В России сняли с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским: у Путина отреагировалиРоссия
Подозреваемая по
Подозреваемая по "делу Шеремета" предлагала бомбить Киев: адвокат подтвердилУкраина
Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут цены
Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут ценыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...