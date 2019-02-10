Могут даже не позвать на собеседование: что работодатели ищут в ваших соцсетях

В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая

Фото: Александр Яремчук, Getty Images

Могут даже не позвать на собеседование: что работодатели ищут в ваших соцсетях Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f1b/c2c/5c5f1bc2ccf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f1b/c2c/5c5f1bc2ccf2e.jpg 2019-02-10T07:38:00+02:00 Украина В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая

Пересмотрите свои фото в соцсетях и вычитайте посты, если устраиваетесь на работу. Из-за неудачных снимков и ошибок в публикациях работодатель может не перезвонить. По данным Work.ua, 66% работодателей просматривают профили соискателей в Facebook, Instagram, LinkedIn, других соцсетях.

Ссылки на аккаунты в соцсетях уже давно стали одним из пунктов, которые нужно указывать в резюме, отмечают HR-специалисты. Дело в том, что страница в соцсети – главный источник информации о человеке, говорит Анна Зайцева, HR-эксперт. Все что, человек публикует, говорит о нем, его ценностях, убеждении, стиле и способе жизни. Даже при идеальном резюме и нужном опыте человеку могут отказать после просмотра страничек в соцсетях.

Какую информацию работодатели ищут о человеке и из-за чего могут не взять на работу, узнавал сайт "Сегодня".

За кем следят работодатели в соцсетях

Указывать в резюме свою страничку в социальных сетях считается хорошим тоном, считает HR ТОВ UTAGRO Элина Кац. Работодатель все равно ее найдет, а если человек скрывается – это может показаться подозрительным.

В основном, смотрят профили в Linkedin и Facebook, иногда ВКонтакте и Одноклассниках (которые в Украине запрещены, но которыми все же некоторые пользуются с помощью VPN). Под прицел попадают творческие и коммуникационные специалисты: дизайнеры, копирайтеры, менеджеры по продажам, офис-менеджеры, операторы на телефон, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтер и так далее.

"Linkedin – это лакмусовая бумажка для работников руководящего состава, IT-шников, маркетологов, психологов. По Facebook можно попробовать создать картину о сотруднике на любой должности, которая требует работы в коллективе. Юристов труднее исследовать, они обычно более продвинутые в информационной безопасности и не выдают в открытый доступ избыточной информации. Но поиск по фотографиям и старым страницам в кэше ВКонтакте и Одноклассниках также может дать много интересных находок", – поясняет Элина Кац.

По постам можно составить определенное представление о человеке: чем живет, как мыслит, какие фото постит, как позиционирует себя в жизни и обществе. Эта дополнительная информация не всегда является решающим фактором для приглашения на собеседование, но дает возможность правильно построить разговор во время встречи, задать необходимые вопросы, уточнить какие-то нюансы, считает менеджер по персоналу компании DOK Алена Прядка.

"Кроме того, важным моментом является наличие общих контактов: можно через общих знакомых получить больше информации, чем претендент указал в своем резюме. Если для позиции необходима презентабельная или приятная, располагающая внешность, особенно для сотрудников, лично общающихся с клиентами, по фото в соцсетях часто можно определить, насколько соискатель подходит для вакансии. Для руководящих позиций тоже важно понимать, есть ли у претендента семья, насколько полно он сможет выполнять необходимый объем работы", – рассказывает Алена Прядка.

С производственными и техническими профессиями сложнее. Электромонтеров, инженеров, проектировщиков и других специалистов не хватает на рынке труда, и далеко не всегда у них есть страницы в соцсетях. HR-директор компании ЭДС-ИНЖИНИРИНГ Валентина Пучка говорит, что на то, что пишут соискатели в соцсетях, внимание обращают, но решающее значение для этой категории кандидатов имеют профессиональные качества. Да, по странице в соцсети можно много узнать о человеке: его интересы, модели поведения, круг знакомств. Но все это лишь предположения, которые можно подтвердить или опровергнуть только при личной встрече.



Фото: pixabay.com

Профили в социальных сетях позволяют работодателю отсеять часть кандидатов на должность. Например, если в резюме кандидата указано, что он активно занимается нетворкингом, то есть созданием социальных связей, но количество его друзей не превышает 20, то это явный повод для HR-специалиста уточнить почему так, говорит Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор". Если же у кандидата на позицию копирайтера в постах сплошные орфографические ошибки, это тоже повод задуматься, стоит ли принимать такого специалиста.

"Не стоит забывать и о том, что представители так называемого поколения Z вообще весьма раскрепощены и могут не придавать особого значения контенту, который они постят в соцсетях. Поэтому даже неформатный контент, например, откровенные фото не могут быть основанием для того, чтобы сразу отвергать кандидатуру кандидата. Грамотный HR-специалист должен оценивать кандидата в комплексе, а не только его "цифровой образ".

Из-за каких фото и постов работодатель может отказать

Контент в социальных сетях не является 100%-м основанием для отказа кандидату, утверждает рекрутер офисного персонала компании "Хаски" Дарья Иванова. Содержание профиля соискателя дает понять, что именно стоит проверить на собеседовании.

Однако есть исключения. Практически все HR-специалисты, опрошенные сайтом "Сегодня", готовы отказать человеку, у которого на страничке есть контент с насилием, надругательствами и порнографией. Не позовут на собеседование, если в постах есть ненормативная лексика, или радикальные записи политического, религиозного, расистского толка, использование языка вражды.

"Мы не пригласим человека, который выражает: антиукраинские, антигосударственные взгляды, является зрадофилом, поддерживают не научный взгляд на мир, например, считает, что Земля плоская, прививки не работают, СПИД придумали медицинские корпорации и распространяет российские деструктивных мемы", – поделился Артем Зеленый, основатель и руководитель PR агентства ZELENI.AGENCY.

Контент в соцсети может как помочь кандидату, так и сыграть с ним злую шутку. Например, негативные отзывы о компании, в которой человек раньше работал. Никто не захочет такой славы. И если человек написал о бывшем работодателе, то напишет и о будущем, поясняет HR-эксперт Анна Зайцева.



Фото: pixabay.com

Также работодатели относятся и к записям, в которых на всеобщее обозрение выносятся конфликты с другими людьми. Скорее всего, работодатель задастся вопросом, умеет ли человек управлять своими эмоциями и расставлять приоритеты. HR-специалисты также внимательно смотрят, как человек пишет.

"Если вы не вычитываете ошибки в коротких текстах, то вряд ли вас будет беспокоить тщательная проверка на грамотность рабочей переписки. HR расценивает это как небрежность и неуважение к компании в целом, и будущим коллегам и клиентам в частности", – добавляет Зайцева.

Многие компании настороженно относятся к тому, что человек выкладывает свои "пляжные фото". И тут вопрос не в ханжестве, а все в "рамках", поясняет Анастасия Локшинская. Поэтому лучше в настройках соцсетей устанавливать видимость определенного контента только для узкого круга друзей.

"Подходит ли человек, сказать по странице в социальной сети трудно. Вариант "не подходит" более очевиден. Например, когда мы ищем работников в отдел продаж, то мы не будем продолжать диалог с человеком, который пишет с большим количеством ошибок, использует в своих сообщениях ненормативную лексику, демонстрирует неуважение к людям. Мы считаем, что влияние контента в социальной сети на наше решение пригласить или не пригласить кандидата на собеседование – около 25%. Есть много других факторов, которые мы учитываем. Например, внимательно ли человек прочитал текст вакансии, выполнил ли он наши условии о предоставлении нам информации, которую мы просили в вакансии, и так далее", – отмечает Елена Еременко, директор магазина "Толстосум".

За соцсетями следят не только перед приемом на работу

В больших компаниях HR-специалисты продолжают следить за тем, что размещает у себя на странице сотрудник, рассказывает Анастасия Локшинская. В основном, чтобы предотвратить ущерб репутации предприятия.

"Независимо от деятельности компании нежелательный контент — это все о той же адекватности человека (контент, содержащий насилие, жестокость и т.д.). Также к нежелательному контенту можно отнести посты и перепосты о конкурентах компании, в которой работает сотрудник, независимо от позитивного или негативного их содержания. И, конечно, если сотрудника уличили во лжи – когда жалуясь на недомогание он просит "отлежаться" пару дней дома, и в тоже время размещает фотографии с отдыха", – отмечает Локшинская.

В небольших компаниях специально за сотрудниками не следят. Другое дело, что в таком случае все и так друг у друга в друзьях. И если вдруг менеджер, который должен быть на встрече, опубликует в сториз, как он курит кальян или стоит в очереди в кино, то это может быстро дойти до руководства.



Фото: А. Искрицкая

В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая. Поэтому Александра Стельмахова, собственник торговой марки Deadline в Украине, советует:

прежде, чем оценивать действия компании или руководства в соцсети, публиковать фото с корпоратива в пьяном виде или фото топлес с пляжа – думать о репутации;

лучше завести обезличенный блог, если есть необходимость размещать информацию, которую могут воспринять неоднозначно – ненормативная лексика, материалы эротического характера, высказывания о клиентах и конкурентах, основанные на личном опыте;

без согласования с PR-отделом не стоит вступать в полемику в соцсетях с "троллями", недовольными клиентами и партнерами – это может вызвать информационный кризис;

помнить, что позиция в соцсетях может восприняться как официальная позиция компании; все что написано, особенно ненормативной лексикой, может быть использовано против автора позже.

"Быть осторожным в социальных сетях стоит не только первым руководителям компании, но и рядовым сотрудникам. Вспомним случай, который едва не погубил репутацию одной компании, которая отказалась добавить воды в двойной эспрессо. После нескольких сотен репостов компания решила извиниться, указав, что "руководство не разделяет мнение сотрудника". Но это не спасло ситуацию. Пост компании собрал более 60 отрицательных отзывов и открытого "стеба", – прокомментировала Стельмахова.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывал, как украинцам предлагают быструю смену профессии.

Также мы писали о пяти самых востребованных профессиях в Украине в 2019 году.

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