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Могут ли мухи заразить коронавирусом – ответ Минздрава

19 мая, 18:33

Мила Князьская-Ханова

Медики проанализировали данные о пандемии

В Минздраве развеяли старый миф о коронавирусе, который достаточно популярен во всем мире: переносят ли мухи и комары возбудителя COVID-19.

Как оказалось, по данным ЮНИСЕФ, за время пандемии случаев, чтобы люди заболели из-за мух или комаров, до сих пор не было.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере, за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", – говорится в сообщении министерства.

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Ранее врач-терапевт Михаил Сидоренко объяснил журналистам "Ранку з Україною", почему комары не могут переносить коронавирус. "Для коронавируса существует другой тип передачи – это воздушно-капельный и контактный путь, а гематогенный для него не характерен", – объяснил эксперт. Кроме того, перенести болезнь комару не позволяет его миниатюрный размер.

А вот кого на самом деле следует бояться этой ранней весной, говорят специалисты, так это – клещей, блох и гельминтов.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал ТОП-10 опасных мифов о комарах. Также мы писали о единственной в мире стране, где нет комаров.

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комары коронавирус юнисеф мухи

Источник: Сегодня

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