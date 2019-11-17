Могут ли в Украине отменить призыв: эксперт назвал аргументы против

/ Фото: AFP

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Военные эксперты несколько скептично относятся к перспективе отмены срочной службы в ближайшее время.

"Думаю, поэтому в краткосрочной перспективе переход на контрактную армию маловероятен. Но дискуссию нужно вести. И, думаю, мы со временем к этому обязательно придем", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, главная проблема – дороговизна содержания профессиональной армии.

"Мы можем говорить о контрактной армии в двух случаях: если мы серьезно увеличим финансирование Вооруженных Сил либо же если мы сокращаем численность Вооруженных Сил. Говорим, что нам не нужно 250 тысяч. Мы сокращаем армию на 60-70 тысяч и высвобождаем средства, чтобы обеспечить большее финансирование оставшихся. Лучше вооружаем их, обеспечиваем их более качественным, современным и дорогим оснащением, лучше обучаем. То есть нам нужно выбирать из двух моделей: "подавить врага числом", как сейчас, или же "подавить умением", – говорит Александр Мусиенко.

Еще одной актуальной на сегодня проблемой, по словам эксперта, является недобор в ВСУ.

"Можно дискутировать по вопросу оптимальной модели Вооруженных Сил, по вопросу перехода на контракт. Но давайте ответим на вопрос: мы готовы в случае перехода на контракт все вакансии в ВСУ заполнить? Сегодня у нас по некоторым позициям по контракту идет недобор. Кто это позиции сейчас закрывает? Военнослужащие срочной службы", – отмечает эксперт.

Наконец, отмечает Александр Мусиенко, существуют большие сомнения в целесообразности отмены срочной службы в период российской агрессии.

"Целесообразно ли это делать в период фактического состояния войны с Российской Федерацией? Мне кажется, нет. С помощью срочной службы мы сегодня формируем определенный резерв из людей, которые имеют определенные навыки, боевую подготовку, понимают, что такое Вооруженные Силы", – говорит эксперт.

Более подробно об этом читайте в материале "Отмена призыва в армию: что говорят и как настроены депутаты" на нашем сайте.

Кроме того, мы сообщали, как военкоматы охотятся за уклонистами, в том числе устраивая облавы в увеселительных заведениях.

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