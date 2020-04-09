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Могут ли собака или кошка принести домой коронавирус: эксперты

9 апреля, 18:56

Сергей Пономаренко

Пока вопрос недостаточно хорошо изучен, следует соблюдать правил гигиены

Во время вспышки коронавируса многие украинцы интересуются – может ли домашний питомец принести инфекцию домой после уличной прогулки.

Журналисты "Ранку з Україною" поинтересовались мнением экспертов на этот счет.

"Теоретически может быть все, так как вирус – это не стабильная единица, он постоянно мутирует, приобретает новые формы", – говорит ветеринарный врач Андрей Быченко.

Но на практике это не очень вероятно, уверяет специалист.

"Если вы не полезете целовать собаку в нос или доедать с ней с одной миски, то у вас маленькая вероятность заражения", – говорит Андрей Быченко.

Кроме того, ветеринар Андрей Быченко указывает на малое количество данных о животных, заразившихся коронавирусом.

Впрочем, пока вопрос передачи вируса от животных к человеку и наоборот выясняется, врачи-терапевты советуют прибегать к профилактическим действиям.

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Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

"Теоретически может быть переносчиком собака, кошка, если на нее покашляет человек больной, потом человек погладит это животное и, прежде чем обработать руки, коснется лица, рта, носа", – объясняет врач-терапевт Виктор Сидоренко.

Поэтому сейчас по отношению ко всем животным, которых выводят на прогулки, следует соблюдать правила гигиены.

"Ополаскивать собаку, делать душик", – говорит Виктор Сидоренко.

Тем временем украинцы запустили новый флешмоб в социальных сетях – под хэштегом "яневирус". Призывают не отдавать домашних животных в приюты, а тем более – не выбрасывать на улицу.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Гонконге кошка заразилась коронавирусом.

Также мы писали о том, что ученые выявили самых уязвимых к COVID-19 домашних животных.

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Источник: Сегодня

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