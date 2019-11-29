Мокрый снег и до +12: какой погодой закончится осень в Украине

Через пару дней наступит календарная зима, но Украину в ближайшие дни не заметет снегом

/ Фото: Сегодня

Зима в Украину придет через пару дней. На выходных ожидается похолодание и даже мокрый снег, однако в некоторых областях все еще будет в районе 10 градусов тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (плюс гололед) и вездесущими туманами с усилением ветра – порывы будут сильными.

"Снижение температуры воздуха 30 ноября коснется западных областей, где сегодня еще – сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит 1-4 градуса. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – 2-5 градусов и сильный ветер. На востоке и в Днепропетровской области ожидается 3-8 градусов, в южной части – 5-10, в Крыму – до +12", – написала Диденко.

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В Киеве 30 ноября во второй половине дня или вечером может быть небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в столице ночью и днем ​​будет примерно одинаковой – 1-4 градуса. В субботу вечером она снизится до 1 градуса мороза.

Синоптик отметила, что декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадки не прогнозируются.

Отметим, что уикэнд уходящей недели получается осенне-зимним: на выходные в пятницу уходим еще осенью, а на работу в понедельник выйдем уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Новости "Сегодня" спросили у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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