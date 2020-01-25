Мокрый снег и дожди по всей стране: погода в Украине резко изменится

/ Фото: AFP

После нескольких сухих дней Украину ожидают дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 25 и 26 января будет сухо, а температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла на западе, 1-4 тепла в центре и на востоке Украины. Теплее всего будет на юге – там днем будет 4-8 градусов тепла. Ночью на территории страны температура будет от 0 до -6 градусов.

Местами будет облачно с прояснениями, ветер западный, 3-12 м/с.

В Киеве температура днем будет 1-4 градуса тепла, а ночью -1 – 2 градуса.

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Ухудшение погоды начнется 27 января. В этот день в южных областях и в Кировоградской области пройдут дожди, а температура будет 4-7 градусов тепла. Также на Закарпатье будет снег с дождем. В остальных областях без осадков.

28 января пасмурная и мокрая погода охватит большую часть Украины. Так, синоптики прогнозируют дожди в трех западных областях, а также на юге и востоке. Столбики термометра будут достигать 2-6 градусов тепла днем, а ночью опустятся до -1 – 4 градусов.

В среду, 29 января, дожди распространятся на всю территорию страны. Также, согласно информации синоптиков, в западных областях пройдет дождь со снегом. При этом температура воздуха на западе и в центре Украины будет 3-5 градусов днем и 0-2 градуса ночью. На севере и востоке температура составит 2-5 градусов днем, ночью опустится до -1 – 2 градусов. В южных областях будет теплее всего – там днем будет 6-9 градусов тепла, а ночью – 1-4 градусов.

Напомним, мы писали, что в Украину снова идет потепление – в ближайшие дни будет плюсовая температура, местами до +8. Погода в большей степени будет сухой и временами солнечной, но со середины следующей недели дожди и мокрый снег накроют всю территорию страны.

Отметим, что небольшой снег на днях, похоже, это и вся зима в этом году. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди.

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