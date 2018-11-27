Мокрый снег и дожди почти везде: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 09:22

В то же время в Украину подкрадывается потепление, местами будет 9-12 градусов тепла

Автор фото: Виталий Лазебник, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Сегодня в Украине будет бушевать непогода – практически во всех областях будет мокрый снег, однако местами будет довольно тепло как для данной поры года, в Крыму – вообще до +12. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях осадки в виде мокрого снега будут везде, кроме Волынской и Ровенской областей. Температура все еще будет в основном минусовой – 1-3 мороза, а на Закарпатье – 2-4 градуса тепла.

В центральных областях погода будет разной: в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях – 0-2 тепла, в Житомирской – 1-3 мороза, в Киевской – 2-4 мороза. Везде снег и мокрый снег, кроме Киевской и Житомирской областей.

На севере без осадков, но мороз до -4.

На восток страны придет потепление. В Харьковской области еще будет от -1 до +1, а вот в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях – 4-6 тепла. Везде мокрый снег.

Теплее всего будет на юге, но во всех областях там пройдут дожди. Температуру синоптики обещают в Одесской области 2-4 тепла, в Николаевской – 4-6, в Херсонской и Запорожской областях – 7-9, а в Крыму до +12.

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Синоптики также предупреждают, что 27 ноября будут сложные погодные условия: в центральных, большинстве западных и восточных областей сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед; в южной части ночью сильный дождь. На дорогах, кроме южной части, гололед.

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Как мы сообщали, из-за непогоды в двух областях обесточены 85 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой – 39.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.
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Источник:

"Сегодня"

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