Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря

Ветер будет южный с переходом на западный, со скоростью 7-12 м

Добрые, смешные и прикольные поздравления с первым днем зимы / Фото: Pexels

В Украине 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, а также в Карпатском регионе, синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях осложнение погодных условий: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, в Карпатском регионе значений мокрый снег; на остальной территории, а ночью в большинстве областей без существенных осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют южный с переходом на западный, 7-12 м / с. Температура установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части местами 3-8 градусов тепла. В Карпатах будет 2-7 градусов мороза.

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Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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