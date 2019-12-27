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Мокрый снег и мороз в Карпатах: синоптики дали прогноз на 27 декабря (карта)

27 декабря, 07:56

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: Pixabay

В Украине в пятницу, 27 декабря, ожидаются дожди и мокрый снег. На дорогах страны будет гололедица, сообщает Украинский гидрометцентре.

В западных и Житомирской областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. В Карпатах будет небольшой снег, температура установится на уровне 3-8 градусов мороза. На остальной территории ожидается небольшой дождь, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами с мокрым снегом. Температура в течение суток будет 0-5 градусов тепла.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет западный и северо-западный, в восточной части – юго-восточный, 7-12 м / с.

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Мокрый снег и мороз в Карпатах: синоптики дали прогноз на 27 декабря (карта)

Напомним, что по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в ближайшие дни в Украине везде ожидаются дожди, местами снег, а температура воздуха будет понижаться и дойдет до мороза.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Погодная аномалия в Украине взбудоражила даже ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

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