Мокрый снег и первые морозы: какой будет погода в ноябре

Холодать начнет еще до конца октября, а последний месяц осени будет еще неприятней

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Последние дни октября отметятся похолоданием и дождями, а вот в ноябре придут существенные холода, вплоть до заморозков и мокрого снега. Хотя температурный режим постоянно будет то "прыгать", то падать.

Об этом рассказали "Фактам" синоптики.

Так, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что снижение температуры начнется уже с начала следующей недели.

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"Сначала в течение двух дней (понедельник-вторник) столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября — 1, 2 ноября: ночью, до -3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября, возможно, даже выпадет небольшой мокрый снег", – рассказала она.

Народный синоптик Владимир Деркач начало ноября прогнозирует относительно погожим, правда, время от времени возможен небольшой дождь.

"На протяжении первой декады ноября и днем и ночью будет плюсовая температура. Вторая декада окажется холодной, возможны ночные морозы, в это время в Украину придут холода и осадки. В середине ноября на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега. Похолодание захватит и третью декаду месяца. Ожидаются осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет минусовой", – отметил синоптик.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, что первые морозы в Украину придут в середине ноября, но затем температура немного поднимется. По его словам, настоящую же зиму следует ожидать только с 12 декабря.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида обещает теплую зиму в Украине. Он отмечает, что ближайшее похолодание уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз.

С началом бабьего лета за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускают почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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