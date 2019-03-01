Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны

Сегодня, 09:19

Календарная зима хоть и отступила, но сдаваться не собирается – на большей части страны будет непогода

Фото: Сегодня
Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8dc/e5a/5c78dce5ab6cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8dc/e5a/5c78dce5ab6cd.jpg Украина Календарная зима хоть и отступила, но сдаваться не собирается – на большей части страны будет непогода

В первый день весны Украину накроет мокрый снег почти по всей территории, кроме западных областей. В то же время будет теплая погода, местами до 8-9 градусов выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, синоптики обещают хорошую погоду только на западе. Там температура воздуха 3-6 градусов, на Закарпатье поднимется до 7-9 тепла. Осадков не ожидается.

В центральных, северных и восточных областях синоптики прогнозируют мокрую погоду – везде будет идти мокрый снег, а температура воздуха 2-4 градуса. В Киевской области немного прохладней – 0-2 градуса выше нуля.

На юге погода будет разной: в Одесской и Николаевской областях без осадков и 6-8 тепла, в Херсонской области мокрый снег с дождем и 6-8 градусов, в Запорожской области 4-6 тепла и мокрый снег с дождем, в Крыму – дождь и до +9.

Также синоптики сообщают о сильных порывах ветра по всей территории страны до 15-20 м/с.

Как мы писали в прогнозе погоды на грядущий весенний сезон, настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть. Как рассказал народный синоптики Леонид Горбань, нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй.

В то же время харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, ветер, синоптики, весна, мокрый снег

Вы сейчас просматриваете новость " Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы

Вчера, 19:29

Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов

В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео

18 февраля, 16:36

Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу

В Киеве – первый жаркий рекорд зимы

18 февраля, 14:53

17 февраля погода соответствовала концу марта

Зима в тропическом раю: на Гавайи обрушился арктический шторм

12 февраля, 18:47

Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В электричке под Киевом военный расстрелял из нагана дебоширов

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению