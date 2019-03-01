Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны
Календарная зима хоть и отступила, но сдаваться не собирается – на большей части страны будет непогода
В первый день весны Украину накроет мокрый снег почти по всей территории, кроме западных областей. В то же время будет теплая погода, местами до 8-9 градусов выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, синоптики обещают хорошую погоду только на западе. Там температура воздуха 3-6 градусов, на Закарпатье поднимется до 7-9 тепла. Осадков не ожидается.
В центральных, северных и восточных областях синоптики прогнозируют мокрую погоду – везде будет идти мокрый снег, а температура воздуха 2-4 градуса. В Киевской области немного прохладней – 0-2 градуса выше нуля.
На юге погода будет разной: в Одесской и Николаевской областях без осадков и 6-8 тепла, в Херсонской области мокрый снег с дождем и 6-8 градусов, в Запорожской области 4-6 тепла и мокрый снег с дождем, в Крыму – дождь и до +9.
Также синоптики сообщают о сильных порывах ветра по всей территории страны до 15-20 м/с.
Как мы писали в прогнозе погоды на грядущий весенний сезон, настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть. Как рассказал народный синоптики Леонид Горбань, нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй.
В то же время харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы
Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов