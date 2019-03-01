Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны

Календарная зима хоть и отступила, но сдаваться не собирается – на большей части страны будет непогода

Фото: Сегодня

Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8dc/e5a/5c78dce5ab6cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8dc/e5a/5c78dce5ab6cd.jpg 2019-03-01T09:19:00+02:00 Украина Календарная зима хоть и отступила, но сдаваться не собирается – на большей части страны будет непогода

В первый день весны Украину накроет мокрый снег почти по всей территории, кроме западных областей. В то же время будет теплая погода, местами до 8-9 градусов выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, синоптики обещают хорошую погоду только на западе. Там температура воздуха 3-6 градусов, на Закарпатье поднимется до 7-9 тепла. Осадков не ожидается.

В центральных, северных и восточных областях синоптики прогнозируют мокрую погоду – везде будет идти мокрый снег, а температура воздуха 2-4 градуса. В Киевской области немного прохладней – 0-2 градуса выше нуля.

На юге погода будет разной: в Одесской и Николаевской областях без осадков и 6-8 тепла, в Херсонской области мокрый снег с дождем и 6-8 градусов, в Запорожской области 4-6 тепла и мокрый снег с дождем, в Крыму – дождь и до +9.

Также синоптики сообщают о сильных порывах ветра по всей территории страны до 15-20 м/с.

Как мы писали в прогнозе погоды на грядущий весенний сезон, настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть. Как рассказал народный синоптики Леонид Горбань, нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй.

В то же время харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.

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