Мокрый снег и ураганный ветер: на Украину обрушится непогода (карта)

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В Украине сегодня, 29 января, будет царить по-настоящему зимняя погода. Синоптики прогнозируют до 9 градусов мороза и мокрый снег, сообщили в Укргидрометцентре.

"29 января дождь с переходом на Правобережье в мокрый снег, ночью на Закарпатье значительные осадки, лишь в большинстве северных и центральных областей ночью без существенных осадков", – говорится в сообщении.

В западных областях местами ожидаются налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололедица. Ветер синоптики прогнозируют южный с переходом на западный, 7-12 м / с. Кроме того, в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы 15-20 м / с.

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Температура установится на уровне от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла, на юге страны – 5-10 градусов тепла. В Карпатах и вовсе ожидается метель. Температура тут будет 4-9 градусов мороза.

Напомним, недавно в Киеве выпал снег, однако попытка зимы вступить в свои законные права оказалась тщетной – снег быстро таял из-за плюсовой температуры и надолго не задержался на земле.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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