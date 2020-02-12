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Мокрый снег и ураганный ветер: в Украине непогода обесточила десятки населенных пунктов

12 февраля, 07:50

Непогода натворила беды в трех областях

/ Фото: Pixabay

В Украине из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 12 февраля остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

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В частности, в Ивано-Франковской области непогода обесточила 41 населенный пункт, в Киевской – 3 и в Черновицкой – 3. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, вчера, 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.

Кроме того, "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света в регионе остались около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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ветер снег непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС

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