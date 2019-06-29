"Молимся за упокой его души": Порошенко во Львове посетил могилу оперного певца, погибшего на Донбассе

Василий Слипак "Миф" был убит снайпером в 2016-м году

Петр Порошенко на могиле Василия Слипака. Фото: Facebook

Сегодня исполнилось три года со дня гибели Василя Слипака , солиста Парижской оперы и добровольца "Правого сектора" с позывным "Миф", которого на Донбассе сразила пуля снайпера боевиков.

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко посетил могилу оперного певца во Львове, о чем рассказал на своей странице в Facebook.

"Ровно три года назад погиб Василий Слипак. Сегодня мы с Мариной и родителями Василия – Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем – на Лычаковском кладбище у могилы их сына. Мы поминаем не просто Героя Украины, символа нации, мы поминаем украинца, который продемонстрировал, как силен украинский народ", – пишет бывший глава государства.

"Стоя перед могилой Василия, мы обещаем, что сделаем все, чтобы Украина была независимой, европейской державой. Такой, о какой мечтал Василий, за будущее которой отдал жизнь. Низкий поклон родителям Василия Слипака, за то, что воспитали великого сына своего народа, на примере которого будут воспитываться поколения украинцев", – добавил Порошенко.

"Молимся за упокой его души. Царство Небесное и светлая память..." – подытожил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что фильм "Миф" о Василие Слипаке получил две награды на международном фестивале .

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