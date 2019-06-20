Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Молодежь, бизнес, власть и дипломаты обсуждают будущее Украины

20 июня, 21:30

Почти полтысячи талантливых студентов со всей Украины презентуют собственные социальные и бизнес-проекты

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман. Фото: Урядовий портал

Какой будет Украина завтра – обсуждает молодежь, бизнес, власть и дипломаты на ежегодном Международном форуме образовательных программ. Почти полтысячи талантливых студентов со всей Украины презентуют собственные социальные и бизнес-проекты.

Девять победителей уже есть: они поедут учиться в лучшие университеты мира. Еще сотня молодых людей будут получать повышенную годовую стипендию. Образовательные программы "Завтра ЮА" и "Всемирные студии", организованные Фондом Виктора Пинчука, объединяют талантливую молодежь уже 12 лет подряд.

"Езжайте, учитесь, возвращайтесь. Возвращайтесь! Вы можете присоединиться к жизни других, а можете собственными руками создать свое. Я желаю, чтоб мы создавали свое – свое, настоящее, украинское, современное, комфортное, качественное – это в наших с вами руках", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Не надо себя сравнивать с другими. Надо двигаться вперед, надо себя сегодняшнего сравнивать с собой вчерашним", – добавил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского бизнеса. Гарант анонсировал проект по реинтеграции Донбасса и призвал предпринимателей к нему приобщиться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег форум, Пинчук, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Молодежь, бизнес, власть и дипломаты обсуждают будущее Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"

Алибасова вывозят из России: что случилось

Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей

Погиб Хосе Антонио Рейес

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Фотографии поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"

Штайнер: Если нет уверенности, не нужно наказывать

"Динамо" заплатило за Шиманьского 5,5 миллионов евро

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь