Молодежь, бизнес, власть и дипломаты обсуждают будущее Украины

Почти полтысячи талантливых студентов со всей Украины презентуют собственные социальные и бизнес-проекты

Владимир Гройсман. Фото: Урядовий портал

Какой будет Украина завтра – обсуждает молодежь, бизнес, власть и дипломаты на ежегодном Международном форуме образовательных программ. Почти полтысячи талантливых студентов со всей Украины презентуют собственные социальные и бизнес-проекты.

Девять победителей уже есть: они поедут учиться в лучшие университеты мира. Еще сотня молодых людей будут получать повышенную годовую стипендию. Образовательные программы "Завтра ЮА" и "Всемирные студии", организованные Фондом Виктора Пинчука, объединяют талантливую молодежь уже 12 лет подряд.

"Езжайте, учитесь, возвращайтесь. Возвращайтесь! Вы можете присоединиться к жизни других, а можете собственными руками создать свое. Я желаю, чтоб мы создавали свое – свое, настоящее, украинское, современное, комфортное, качественное – это в наших с вами руках", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Не надо себя сравнивать с другими. Надо двигаться вперед, надо себя сегодняшнего сравнивать с собой вчерашним", – добавил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского бизнеса. Гарант анонсировал проект по реинтеграции Донбасса и призвал предпринимателей к нему приобщиться.

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