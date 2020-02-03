Молодость и хорошее самочувствие: как заставить организм забыть о старости

Чтобы продлить молодость, совсем не обязательно иметь миллионы

Это звучит, как научная сенсация. Люди перестали стареть. Неожиданное открытие сделали не ученые, а пользователи соцсетей.

Люди делились фото своих 20-летних бабушек, которые выглядели старше их 40-летних детей и внуков.

Мир, кажется, помешан на вечной молодости. Женщина должна выглядеть так, будто ей всегда двадцать. Морщины, тучность, тяжелая осанка воспринимаются как трагедия. А как иначе, когда вот же они – ровесницы-звезды в глянцевых изданиях и в 60 – почти юные феи. Вот и соревнуются реальные женщины с глянцевыми образами. И чего достигают в извечной борьбе с возрастом?

Британская актриса Хелен Миррен, которой скоро исполнится семьдесят пять, шагает по красным дорожкам на высоких каблуках и демонстрирует стройную фигуру.

85- летняя Софи Лорен до сих пор посещает светские мероприятия, получает комплименты и обожает свой возраст.

Конечно, у звезд больше возможностей, чтобы поддерживать себя в форме. Но чтобы продлить молодость, совсем не обязательно иметь миллионы.

"Возрастные изменения они происходят, они неизбежны. Но эти процессы можно немножко притормозить. Занятия йогой улучшают тонус сосудов, нервной системы, психоэмоциональный фон. И это, конечно, позволяет себя чувствовать намного моложе и лучше", – говорит Юлия Воропай, инструктор по йоге.

Пенсионерка Ирина Турчина – старожил в группе. На занятия ездит с другого конца столицы. Кроме йоги, дважды в неделю посещает бассейн.

"Когда-то было такое, что очень болели, ну, как по паспорту, суставы. А вот стала посещать йогу и поняла, что это даже лучше, чем обращаться в больницу", – делится пенсионерка.

А как быть тем, кто не живет в большом городе? Отсутствие тренажерного зала еще не повод отказываться от физической активности.

"Нам не нужно иметь дорогой костюм, дорогие кроссовки, ходить в спортзал, какой-то очень дорогой, навороченный. Если бы кто-то видел в каких я бегаю кроссовках – я каждый день бегаю от пяти до десяти, до пятнадцати километров. Каждый день", – признается Оксана Скиталинская, врач-диетолог.

К ней обращаются звезды шоу-бизнеса и политики. Ее консультации стоят дорого. Известный врач-диетолог своим примером доказывает, что возраст можно обуздать.

"Я смотрю порой на своих сверстниц, время от времени. Я понимаю, что возраст уже там 55 лет – это уже внуки, очень часто это семья, смещены приоритеты. Многие имеют лишний вес. Если у женщины есть лишний вес, то никакая косметика, никакая косметология не сможет сделать моложе . Наоборот она будет выглядеть старше", – говорит Скиталинская.

Оксана Скиталинская раскрывает "правило тарелки", которое отсрочит старость.

"Эту тарелку я делю пополам. Вот в этой половинке у нас должны быть разнообразные овощи. Немножко зеленых листовых овощей, петрушка, укроп, руккола, зеленый салат, доступное всем. Второе. Разноцветные овощи. Это морковь, свекла, капуста, баклажан, помидор. В свежем виде и может быть тушеном. В этой половинке, которая у нас осталась, мы делим ее пополам. В одной половинке у нас какой-то белковый продукт должен быть, ежедневно, с каждым приемом пищи. Это может быть либо вареное яйцо, может быть кусочек сыра, немного творога, отварная рыбка или малосольная рыбка. Бобовые – это все белковые продукты. И вот здесь у нас остается что-то для зерновых. Например, это может быть кусочек цельнозернового твердого хлеба или хлеб с отрубями. Или это может быть две ложки каши", – рассказывает она.

В зрелом возрасте нужно отказаться от сладостей в пользу фруктов и ягод, ежедневно потреблять горстку орехов, пить много воды.

"Очень много сна, отказ от вредных привычек и, конечно, реализация самих себя. Потому что одним из геропротекторных средств является удовлетворение своей работой. Делать то дело, которое тебе нравится", – добавляет врач.

Ее карьера актрисы началась в предпенсионном возрасте. Имея два высших образования – историческое и юридическое, Лилия Пилипенко сменила руководящую должность в ВУЗе на преподавательскую, чтобы больше времени уделять творчеству.

"Мне 63 года. И я считаю, что в 63 жизнь только начинается", – признается она.

Она пошла на курсы актерского мастерства и почти сразу получила приглашение в столичный театр-студию.

Ее зовут в сериалы и рекламу. Хотя иногда случаются недоразумения.

"Нужна бабушка 60 плюс. Я бабушка, мне 60 плюс. Я себе плюсую. А потом мне уже так корректно сказали, что мой съемочный возраст 50 плюс. И я должна себе плюсовать, там где 50 плюс. Это очень приятно", – делится женщина.

Гримеры не тратят много времени на ее лицо. Лилия обожает косметику и сама умело делает макияж. Главный секрет отсрочки старости – работа.

"Завтра у меня репетиция. В воскресенье у меня еще съемка. В понедельник у меня репетиция. Вторник у меня лекция в Национальной академии управления. Каждый день ... Кроме того, у меня старенькая мама, ей 91 год. Я должна за ней ухаживать", – говорит Лилия.

В остальном – придерживается простых и известных всем правил.

"Видите, где у меня весы стоят? У холодильника. Вот когда я подхожу, мне хочется в девять, десять часов есть. Я подхожу, смотрю на свои килограммы, и больше его открываю", – говорит она.

Возраст – еще не повод списывать себя из жизни. То, как мы выглядим, только наполовину зависит от генетики. Работу над собой никогда не поздно начать. Так же, как и воплощать мечты.

Ранее мы писали о том, что для того, чтобы прожить долгую жизнь, необязательно прибегать к каким-то невероятным процедурам, достаточно просто знать пять очень простых и доступных каждому методов долголетия.

Рецепты долголетия – смотрите видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама