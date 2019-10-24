Молодой россиянин просит убежище в Украине: стали известны подробности

Гражданином России, который в начале этой недели попросил политическое убежище в Украине, оказался фигурант так называемого дела "Нового величия" Сергей Гаврилов.
Об этом на своей странице в Facebook 24 октября сообщила координатор правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова.
26-летний Гаврилов попал в Украину через Беларусь – 21 октября он пересек украинскую границу через пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. В России мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее мать Гаврилова сообщила, что ее сын пропал и не выходит на связь.
Напомним, что помимо Сергея Гаврилова, по делу "Нового величия" проходят еще семеро фигурантов: Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин.
Им вменяют экстремизм и планирование государственного переворота в России. Все обвиняемые не признают вину.
По данным стороны защиты, сама организация была создана агентом силовых структур, внедренным в молодежную среду, и обвинение построено на его показаниях.
Как мы уже писали, на прошлой неделе в знак протеста против политически мотивированного преследования Костыленков и Крюков порезали себе вены во время судебного заседания в Москве.
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