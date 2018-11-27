Момент рецидива: как введение военного положения может повлиять на украинцев

Сейчас на психику украинцев оказывает влияние не сам факт введения военного положения в 10 областях страны, а информационная шумиха в СМИ и соцсетях.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал психолог Максим Жидко.

По его словам, украинцы живут в состоянии хронического стресса уже четыре года, и нагнетание ситуации в связи с введением военного положения может спровоцировать обострение.

"У нас уже на протяжении четырех лет идет война, а война – это хронический стресс, который оказывает разрушительное воздействие как на психическое здоровье отдельных индивидуумов, так и на общество в целом. Но люди адаптировались к этому стрессу. Введение военного положения сейчас – это момент рецидива. Но насколько оно окажет разрушительное воздействие на людей, зависит от того, насколько они прочувствуют его воздействие на своей шкуре. Пока что запугивание идет лишь в виртуальной сфере. Никто еще не видел комендантских патрулей, никто не подвергся расквартированию, отъему автотранспорта. Это все будет введено после пересечения границы российскими военными. До момента введения этих действий на людей оказывает влияние не сколько введение военного положение, а шумиха в СМИ и в социальных сетях", – говорит Жидко.

Как считает психолог, украинцам сейчас необходимо по возможности не поддаваться влиянию панических настроений.

"Я вам скажу то, что когда-то рекомендовала мать Тереза. Она говорила, если ты хочешь изменить мир к лучшему, пойди и сделай счастливым человека, который рядом с тобой. Поэтому я четыре года назад говорил и сейчас скажу, что для того, чтобы избежать этого стресса, разрушения, давления, занимайтесь своей семьей и своей работой. Когда вы занимаетесь своей семьей, своим домом, думать о плохом и собирать информационный мусор в сети нет времени", – добавляет психолог.

Карта областей Украины, где введено военное положение

Напомним, после нападения России 25 ноября на украинские корабли Верховная Рада 276 голосами "за" поддержала введение военного положения на "территориях, которые подвержены прямой агрессии", сроком на 30 дней, начиная с 9 утра 28 ноября.

В ночь с 26 на 27 ноября на официальном портале Верховной Рады было опубликован закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" № 9338.

Тем временем в пресс-службе Министерства социальной политики успокоили, что ограничений по выплате социальных пособий и пенсий в связи с введением в Украине военного положения не ожидается.