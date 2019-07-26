МОН опубликовало важную информацию для абитуриентов
Если абитуриент не выполнит требования, рекомендация аннулируется
Рекомендации на бюджет получили 60 354 абитуриента на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Украины.
Так, 26 июля произошло разделение бюджетных мест в украинских вузах по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. В общем рекомендации на бюджет получили 60 354 абитуриента.
Начиная с 16:00 в электронных кабинетах абитуриентов, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.
Таким поступающим надо до 18 часов 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов. В частности:
— копию документа, удостоверяющего личность;
— оригинал документа об образовании и приложение к нему;
— копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
— сертификаты ВНО;
— 4 цветные фотографии 3Х4;
— иные документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.
Абитуриенты, которые выполнят требования, должны зачислить к 12 часов 1 августа, о чем заведение выдает соответствующий приказ. Поэтому в электронном кабинете поступающего статус заявления должен измениться на "Включено в приказ".
Если абитуриент не выполнит требования к зачислению в 18 часов 31 июля, то его рекомендация на бюджет аннулируется, а заявление приобретает статус "Исключено из списка рекомендованных".
Напоминим, что на сайте Министерства образования и науки появились обновленные рейтинги абитуриентов, участвующих в широком конкурсе.
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