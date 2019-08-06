С 1 по 31 августа пользователи сервиса moneyveo имеют возможность получить бесплатную* доставку Zakaz.ua по специальному промокоду

moneyveo будет оплачивать доставку с Zakaz.ua https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1.jpg 2019-08-06T09:40:00+03:00 Украина С 1 по 31 августа пользователи сервиса moneyveo имеют возможность получить бесплатную* доставку Zakaz.ua по специальному промокоду

С 1.08.2019 moneyveo запускает совместный проект с Zakaz.ua. До 31 августа постоянные клиенты сервиса смогут заказывать доставку товаров из рейтинговых сетей магазинов бесплатно*! Услуга будет доступна по специальному промокоду.

"Наш сервис максимально клиентоориентированный. moneyveo — это не только об оперативности и надежности. Это еще и о максимальной преференции для своих. Мы создаем коллаборации с лучшими сервисами в Украине, чтобы наши клиенты получали максимальные преимущества и скидки", — комментирует нововведение CCO moneyveo Максим Параска.

С 1 по 31 августа пользователи сервиса moneyveo имеют возможность получить бесплатную* доставку Zakaz.ua по специальному промокоду. Такая услуга будет доступна для постоянных клиентов сервиса.

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Чтобы использовать промокод, нужно зарегистрироваться на сайте Zakaz.ua, совершить покупку в торговой сети и перед заказом товара ввести код в специальном поле.

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"Все больше украинцев покупают онлайн. На нашей платформе представлены сети различных фуд-ритейлеров, которые интересны целевой аудитории moneyveo. Ожидаем, что наше сотрудничество принесет пользу многим потребителям, и эти конкретные положительные результаты будут способствовать развитию взаимовыгодного партнерства и в дальнейшем", — отметил коммерческий директор Zakaz.ua Евгений Нетреба.

Напоминаем, Zakaz.ua — это cервис доставки продуктов и других товаров из известных сетей магазинов: METRO, AUCHAN, NOVUS, FOZZY, MEGAMARKET (на Сурикова, 3). Сервис действует в 8 крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Львове, Днепре, Житомире и Виннице.

*под "бесплатно" подразумевается скидка на доставку в размере до 89 грн.

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