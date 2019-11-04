moneyveo поддержит первую украинскую национальную сборную по киберфутболу

Сервис онлайн-кредитования выделил 100 000 грн для финалистов национального отбора. Четверо из них (двое в основном составе, двое – запасных) будут представлять страну в квалификации турнира KONAMI's eFootball PES2020 и соревноваться за право представлять Украину в финале европейского чемпионата в Лондоне в июле 2020.

"Мы в moneyveo стараемся искать новые решения в том, чем занимаемся. А что может быть инновационней в спорте, чем eSport? Сочетание eSport и футбола – вообще невероятный симбиоз популярности и инновационности. Поэтому поддержка национальной сборной Украины по киберфутболу – наш логический и последовательный выбор", – комментирует спонсорство коммерческий директор moneyveo Максим Параска.

Национальную сборную по киберфутболу создала Украинская ассоциация футбола на волне мировой известности eSport. Ее генеральный секретарь Юрий Записоцкий подчеркивает, что футбол приобрел новый формат с развитием цифровых технологий.

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"Появляются профессиональные игроки, а киберфутбол получает статус профессионального спорта! И нам очень приятно, что национальная сборная Украины по киберфутболу почти сразу получила своего финансового спонсора. Уверены, партнерство с moneyveo поспособствует достойному прохождению нашей командой квалификации в турнире KONAMI's eFootball PES2020 и участию в финале соревнований в Лондоне", – отмечает Юрий Записоцкий.

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Отбор игроков в сборную продлится до 30 ноября. До финала дойдут восемь участников. Далее четверо из них попадут в национальную команду. Двое станут основными игроками, еще двое – запасными.

Денежный приз в 100 000 грн от moneyveo будет распределен между всеми участниками. Победители получат больше – по 30 000 грн, запасные игроки – по 16 000 грн. Еще четверо финалистов, которые не войдут в состав сборной, получат по 2000 грн.

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