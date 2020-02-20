moneyveo поддерживает украиноязычную трансляцию WePlay! Mad Moon по игре Dota 2

Участие примут восемь команд, победивших в предварительных соревнованиях WePlay! Esports, и те, кто получил прямое приглашение

moneyveo стала спонсором турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon. Он проходит 19-23 февраля 2020 года в Киеве. Участие примут восемь команд, победивших в предварительных соревнованиях WePlay! Esports, и те, кто получил прямое приглашение.

"Киберспорт дает высокие показатели OTT-платформам, а особенно — когда контент доступен на родном языке страны. Заинтересованность со стороны MEGOGO и других партнеров подтолкнула нас провести трансляцию WePlay! Mad Moon в том числе и на украинском", — делится Валентин Шевченко Business Development Manager WePlay! Esports.

После трансляции WePlay! Bukovel Minor 2020 на украинском языке было получено много положительных отзывов. Зрители на Twitch и альтернативных платформах проявляют высокую заинтересованность в украинском киберспортивном контенте.

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"Сегодня киберспортивные мероприятия – это не просто обычная встреча игроков, а масштабная шоу-программа, которая дарит бурю эмоций. Именно за такими яркими впечатлениями охотятся как участники, так и зрители. Мы в moneyveo не только поддерживаем киберспорт, но и культивируем развитие профессионального каста на родном языке. Это новинка для украинского рынка. Мы гордимся тем, что являемся частью большой игры, в которой каждый – #КРАСАВА", – рассказывает коммерческий директор moneyveo Максим Параска.

Турнир WePlay! Mad Moon будет проходить в девятом павильоне концерт-холла ВДНГ. Билеты на шоу можно бесплатно получить на официальной странице мероприятия. А уже 23 февраля состоится финал с насыщенной шоу-программой.

Напомним, moneyveo – лидер среди финансовых организаций, предлагающих быстрые онлайн-кредиты на карту. На начало 2020 года у компании зафиксировано более 825 000 клиентов. Кроме поддержки WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon, moneyveo стала финансовым партнером национальной сборной Украины по киберфутболу и вручила 100 000 гривен финалистам национального отбора.

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