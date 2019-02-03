Монстры против мутантов: что стоит за популярной игрой бейблейд

Дети заводят дома волчков, а соседи устраивают войну родителям

Монстры против мутантов: что стоит за популярной игрой бейблейд Анастасия Белоусова , Олег Локтев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/182/65a/5c518265a5585.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/182/65a/5c518265a5585.png 2019-02-03T04:00:00+02:00 Украина Дети заводят дома волчков, а соседи устраивают войну родителям

­Каждое поколение болеет своим игровым вирусом. Йо-йо, тамагочи, бобы, спиннеры — что-то из этих игрушек точно проверил на себе каждый. Эти вирусы, как и грипп, дети приносят из садиков и школ. И сейчас имя вирусу, которым болеет буквально каждый мальчик (да и девочки) от 6 до 12 лет, — бейблейд. Расшифровывается просто: "бей" — волчок, "блейдер" — тот, кто им управляет. И если вы видите детей, столпившихся возле синего (реже — красного) пластикового тазика, кричащих "Впе-е-еред!" или "Волтраег!" — будьте уверены, это он, вирус бейблейд.

В мой дом игра попала благодаря однокласснику сына.

"Мама, — как-то посопел он мне перед сном. — Миша больше не дает мне играть в свой бейблейд. Можешь мне купить? Чтобы я тоже мог играть и ни у кого не просить?".

Уже в ближайший праздник (День святого Николая) три волчка-бея, красный тазик и два пусковых устройства были собственностью моего сына. "Мам, как Николай догадался, что мне именно эти беи и хотелось? Их же так много?" — недоумевал сын. И я вместе с ним: при покупке чуть с ума не сошла от огромного выбора волчков всех цветов и размеров и выбрала набор просто наугад!

С тех пор каждый вечер сын притаскивал тазик на кухню и учил меня играть. А бей обитал в его рюкзаке или моей сумке, куда бы мы ни шли. Такой путь проходит каждый родитель, успокаивая себя фразой Соломона: "И это тоже пройдет".

В отличие от спиннеров, бейблейд — занятие соревновательное, и во многих странах даже приравнивается к спорту, как, например, шахматы. Украина пока наотрез отказывается считать ЭТО спортом, но детские соревнования в каждом крупном городе проводятся регулярно. Нам удалось побывать на одном из чемпионатов Киевской Лиги бейблейд и пообщаться с детьми, родителями и организаторами турниров.

"Летом прошлого года мой 6-летний сын попросился в Киев, чтобы участвовать в турнире по бейблейд, — вспоминает организатор Лиги, харьковчанин Роман Роменко. — В Киев я ехать отказался и предложил найти что-то в нашем городе. Когда выяснилось, что в Харькове такого нет, сын предложил: "Давай сами проведем". А я подумал: почему нет? Мы провели сначала "междусобойчик", но желающих было столько, что мы очень быстро стали независимой Харьковской Лигой бейблейд. Потом стали разрастаться — провели турниры в Одессе, Днепре, Киеве, Харькове, Запорожье, Сумах, Житомире. В этом месяце открылись в Чернигове, планируем вот-вот открыться в Полтаве. Таким образом, турниры нашей Лиги уже проходят в девяти городах".

В турнире Лиги, куда мы попали, каждый ребенок как минимум проводит 5—6 боев в своей группе. И в любом случае получает какой-то приз — у нас это на данный момент медаль участника. Главный приз — сертификат на 500 грн, 2—3 место — бесплатное участие в следующем турнире (цена участия — 300 грн — Авт.).

"Ведь для нас, взрослых, это забава, а дети относятся к беям очень серьезно, как к чемпионату, — поясняет Роман Роменко. — Потому, чтобы все ушли довольные, мы дарим каждому медаль, вдохновляем и называем гением".

"Детей, которые не занимаются профессионально спортом, на играх бейблейд сразу видно — они очень сильно переживают неудачу, — говорит Андрей, папа одного из лидеров турнира Лиги, 8-летнего Мирослава. — Наш сын профессионально занимается дзюдо, участвует в поединках, и его нервная система подготовлена и к победам, и к неудачам. Это очень важно".

"Любое соревнование — это наработка навыков на выдержку и стойкость, — говорит Роман. — У нас есть участник, который очень долго проигрывал, но продолжал ходить на турниры. И что вы думаете? Теперь его никто победить не может! При регистрации другие участники оказываются играть с ним в паре и просятся поставить их на другое время. То есть сейчас этого мальчика знают как победителя. Но мало кто знает, какой путь проигрышей он прошел!".



















История: "Бей — это живая душа"

Скорее всего, и не было бы никакой "бейблейдомании", если бы не японский мультсериал "Бейблейд" из 5 сезонов (!) о группе подростков, которые соревнуются в одноименной игре. Именно это аниме, снятое по манге (комиксам), стало толчком для развития вируса бейблейд по всему миру. Причем манга эта была написана в далеком 2000 году!

"Бей — это не просто волчок, у него есть душа, — поясняет суть мультфильма 11-летний Ростик Грачев. — У каждого героя он свой, очень похожий на хозяина. Поэтому у каждого бея есть имя: "Волтраег", "Геркулес", "Феникс". Задача ребенка — приручить свой бей. Это непросто и это еще не все: нужно постоянно держать его под контролем! Иначе, как в случае с героем Шу, волчок поглощает человека и заставляет его делать то, что хочет бей. С каждым сезоном волчок становится круче. В соревнованиях главное — правильно его раскрутить, и чтобы беи соперников были примерно одинакового уровня. Например, только "Геркулесы" или хотя бы беи одного сезона — тогда соревноваться интересно".

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Модные фишки для турниров

Бей, который умеет побеждать

Этот волчок зовут "Геркулес" (Archer Hercules H4). Именно с таким беем дети чаще всего участвуют в турнирах. Минимальная цена "реплики" такого красавца — от 130 гривен.

Дорогие монстры из Японии

Оригинальные японские волчки из 4-го и 5-го сезонов аниме стоят по 1300—1500 грн каждый. Их зовут "монстрами" из-за большой величины. Но они редко побеждают, это лишь признак богатой семьи.

Специальная сумка для турнира

Чаще всего дети носят беи в косметичках мам. Но умные родители уже разыскали специальный ящичек для бейблейда (300 грн), в котором волчки не бьются друг о друга, и выглядят солидно.

Родители: соседские войны

"Чаще в бейблейд играют мальчики, но в нашей практике были и исключения, — вспоминает судья Лиги Анастасия Панкратова. — В Харькове была девочка 5,5 лет, которая выиграла у всех. А в Киеве была девятилетняя Даша, с которой в полуфинале соперник сдался без боя. У нее был стандартный бей, сама — маленькая и худенькая, но так легко у всех выигрывала, что играть с ней реально боялись!".

"А с мутантами можно?"

Плохого ни дети, ни родители в бейблейд не видят. И даже наоборот!

"Это одно из занятий, которое помогает детям оторваться от планшета, — уверен организатор Роман. — Они начинают общаться, дружить, делятся новинками беев, планируют свои стратегии, придумывают новые комбинации. На самом деле в бейблейд важен и волчок, и пусковое устройство. Опытные ребята даже комбинируют их: ручка от одного устройства, а веревочка — от другого. Многие делают веревочку длиннее, чем даже производители беев. Дети поняли: чем длиннее веревочка, тем сильнее запуск. Часто комбинации беев приводят к хорошему результату. Мы сначала удивлялись вопросу детей при регистрации: "А с мутантами можно?". Оказалось, речь идет о комбинированном бее, собранном из нескольких разных. Дети часто придумывают своим волчкам новые имена: "защитник", "терпила". Или, например, "монстр" — это большой, тяжелый и дорогой волчок последнего сезона, стоит от 700 до 1500 грн".

Саша Ревера умудрился сложить два бея и запуск из лего-деталей, и даже устраивает ими домашние турниры

Управа на предков

На соревнованиях Лиги бейблейд можно увидеть совершенно разные типажи родителей. Кто-то заводит ребенка в шумный зал и тут же исчезает на улице, но чаще родители переживают, снимают на телефон и даже спорят с организаторами.

"Вообще споры возникают крайне редко, так как каждый турнир снимают на видео, и там можно все посмотреть, — говорит судья Анастасия Панкратова. — Но я заметила другое. Дети в спорных моментах гораздо быстрее могут договориться и прийти к компромиссу. Родители же если начинают спорить, то надолго".

На особенно ярых родителей управу находят сами дети.

"В Житомире у нас был случай, когда пришел ребенок с бабушкой, — говорит Роман. — Внука все устраивало, а бабушку не устраивало совершенно все! Мы не могли с ней справиться, пока внук не сказал строго: "Бабушка, оставь нас в покое! Сядь за столик, а я сам поиграю и вернусь".

"Честно говоря, я не понимаю, зачем взрослым вмешиваться, ведь атмосфера на таких турнирах очень доброжелательная, — говорит Татьяна, мама 8-летнего Павла. — Мы с сыном уже несколько раз участвовали и очень довольны. Я не настраиваю его на победу, главное — участие и общение. Самый дорогой его бей — японский, за 700 грн, мы подарили ему на день рождения. Но оказалось, что он слабый: сын берет его лишь на всякий случай — вдруг будут слабые беи".

Соседские войны

Но одно дело соревнования в клубе, другое дело — дома. Порой против бейблейда начинают восставать соседи.

"С шестилетним сыном Ильей мы прошли путь от черепашек-ниндзя до блейдов, — вспоминает мама Юлия Недопытанская из Запорожья. — С последними все серьезно, это целая эра со своей философией и соревнованиями. У нас и пошла в ход вся домашняя утварь, от выварки до пластмассовых тазиков. Словом, в быту крупной посуды я лишилась. Причем не только дома, даже на даче все тазики стали ареной. По алюминиевым мискам волчки тарабанят особенно звучно. Во время очередного такого "забега", часов в 10 вечера, пришла соседка снизу. Начала орать, что ее дети уснуть не могут из-за грохота. Грозилась даже ОМОНом! А под весь этот скандал Илья продолжал тарабанить в тазике... Может быть, дело дошло бы даже до вызова правоохранителей, если бы через несколько дней дети соседки не начали пускать волчков по тазикам. Тут уже не выдержала соседка снизу. И пришла ругаться, угрожая полицией".

Радует! Дети учатся договариваться. Фото: С. Ревера

Ищем золотую середину

С этим увлечением, как и с любым другим, не все так радужно. Психологи говорят, что у некоторых детей (и даже взрослых) подобные игрушки могут вызвать зависимость. Универсального рецепта лечения не существует, но поход к психологу и замещение игровой зависимости на занятия спортом, времяпровождение в кругу семьи и близких людей смогут помочь.

"Часто занятые родители покупают модную игрушку ребенку, чтобы "откупиться" за недостаток времени для общения с ним. Заменитель себя купить нельзя! Конечно, чтобы ребенок смог на равных общаться и соревноваться со сверстниками, лишать его новых веяний не стоит. Но во всем нужна мера и "золотая середина". Нельзя допустить, чтобы игра заменила ребенку реальность. Потому идеально, когда родители будут интересоваться, проживать радости и огорчения побед детей вместе с ними", — говорит наш эксперт, кандидат психологических наук Ольга Пучина.

И приводит пример из собственной практики:

"Однажды был случай, когда ко мне пришел молодой человек, — рассказывает Ольга Пучина. — На вопрос при записи, что именно его беспокоит, он ответил: "Увидите при встрече!" В указанное время в мой кабинет вошел молодой парень со сломанной левой рукой, сломанной ключицей и ушибом головы. В правой руке он крутил спиннер. "Вырвите у меня эту дрянь!" — умолял он с порога. Оказалось, после очередной ссоры с женой на почве его тотального увлечения компьютером и спиннером, парень выбежал из квартиры с крутящимся спиннером, упал и пролетел лестничный пролет кувырком. При дальнейшем разговоре стало ясно, что игрушка для него просто "побег" из сложившейся реальности. Ею он замещает недостаток любви, общения и внимания к себе".

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