"Мордор" запустил поезда в Крым": Криклий отреагировал на действия России

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23 декабря президент РФ Владимир Путин проехал по Керченскому мосту и тем самым открыл пассажирское железнодорожное сообщение РФ с оккупированным полуостровом. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий называет это идеологическим ходом Москвы и заявил о планах бороться за украинцев на оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook

"Две параллельные реальности: в Украине празднуют Рождество, в "Мордоре" (России – ред.) запускают поезд в аннексированный Крым. Незаконный запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и аннексированным украинским Крымом – очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права", – написал он.

Криклий напомнил, что поезд находится в пути 43 часа (из Питера в Севастополь) и это "очередной шаг для тотального воздействия на людей в Крыму", а такой поезд – это "чисто идеологический ход" оккупантов.

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"В очередной раз понимаю, как важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев на временно оккупированных территориях, поэтому построили за пару месяцев КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора", – подчеркнул министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", 23 декабря Путин первым проехал на поезде по Керченскому мосту и открыл пассажирское железнодорожное сообщение с полуостровом. В свою очередь в прокуратуре АР Крым заявили, что оккупанты нарушили законодательство Украины по двум пунктам – незаконный въезд в Крым и незаконное перемещение лиц через государственную границу. В итоге было открыто уголовное производство.

В свою очередь официальный Киев сделал заявление по визиту Путина в Крым. В МИД Украины заявили, что никакие действия оккупантов не смогут изменить статус полуострова как украинской территории, и направили в Москву ноту протеста.

Видео поездки Путина в Крым:

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