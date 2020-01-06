Мороз в Карпатах и гололедица: чего ждать от погоды на Рождество (карта)

Колядки и щедривки / Фото: Depositphotos

В Украине в понедельник, 6 января, снега не будет, а на дорогах страны будет царить гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ветер северный с переходом в северной части на западный, 5-10 м / с", – говорится в сообщении.

Температура установится на уровне ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Карпатах – ​​2-7 градусов мороза.

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Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Рождество киевлянам и жителям области. В столичном регионе 6 января осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается северный с переходом на западный, 5-10 м / с. В столице температура будет ​​0-2 градусов мороза, в области – ​​0-3 градусов мороза.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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