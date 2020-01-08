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Мороз в Карпатах и гололедица: какая погода ждет украинцев 8 января

8 января, 06:47

Снега синоптики не прогнозируют

Фото: lv.suspilne.media

Фото: lv.suspilne.media

В Украине в среду, 8 января, снега не будет, но дороги страны местами покроет гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"На сутки 8 января облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, местами гололедица", – говорится в сообщении.

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Температура установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м / с.

В тренде
Мороз в Карпатах и гололедица: какая погода ждет украинцев 8 января
Фото: lv.suspilne.media

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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