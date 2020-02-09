Морозы до -18 перед потеплением: синоптик предупредила о скачках температуры

В Украину придет потепление, но погода будет не самой приятной

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Несмотря на возвращение в Украину потепления, украинцев ждет неприятный сюрприз: в ночь с 9 на 10 февраля местами мороз до 18 градусов, а европейский циклон принесет в нашу страну штормовой ветер и осадки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она напомнила, что еще минувшей ночью в восточных областях и Запорожье было до 20-23 градусов мороза, а уже завтра на западе ожидается до +8 градусов.

"В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до 1-8 градусов тепла, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза. Между прочим, ближайшая ночь на востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области еще будет лютой – 10-18 градусов мороза. Далее уже будет теплеть", – написала Диденко.

Синоптик отметила: тем, кто собирается лететь в страны Европы, следует уточнить свои рейсы, поскольку во многих европейских странах ожидается ураган, который принесет циклон Sabine. Он станет причиной штормового, местами ураганного ветра и сильных осадков (смотрите карты).

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"В Украине 10 февраля также ветер разгуляется не просто сильный, а даже очень сильный, до 15-25 м/с, а на западе и особенно в Карпатах – до 30 м/с. Поэтому завтра в горы не ходите, тем более что на сайте Гидрометцентра предупреждают еще и об опасности лавин. Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, в Винницкую и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны завтра днем ​​или вечером понедельника. В Карпатах – значительные осадки", – предупредила она.

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Диденко отметила, что в понедельник и в Киеве ожидается очень сильный ветер. Вместе со штормовым юго-западным ветром придет потепление, ночью уже слабоватый "минус", а днем ​​в Киеве до +5 градусов. Осадки: утром сухо, днем ​​увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег.

Новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

В последние дни погода не на шутку разошлась и в других регионах страны. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.

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