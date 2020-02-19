Морозы внезапно вернутся в марте: синоптики назвали дату

Теплая погода, которая весь февраль радует украинцев, в некоторых регионах страны еще преподнесет парочку неприятных сюрпризов. Так, на женский праздник 8 марта резко похолодает, а температура упадет до минус пяти градусов, сообщает gismeteo.

Холоднее всего будет в Киеве: на выходные 7-8 марта ночью в городе будет до минус пяти мороза. Но, к счастью, уже с понедельника тепло снова вернет свои позиции, и ночи станут гораздо теплее. А уже через неделю ночью в столице будет до восьми со знаком плюс.

В центральных регионах, в частности в Виннице, тоже ночью подморозит до минус четырех. При этом погода в первую неделю марта вообще радовать не будет – регион зальет дождями и засыпет мокрым снегом. Настоящее тепло здесь стоит ждать только с 10 марта.

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На северо-востоке тоже тепла придется немного подождать: в Харькове на 8 марта столбик термометра тоже опустится до 4 градусов ниже нуля. Налаживаться погода начнет только ближе к середине марта, а до тех пор горожанам придется не забывать дома зонтик и одеваться потеплее.

Для тех, кто собрался провести романтический уик-энд во Львове 6-8 марта, тоже следует подготовиться к похолоданию. В пятницу даже днем будет всего лишь 2 градуса выше нуля. При этом антициклон обеспечит солнечную погоду, без осадков.

Ну а тем временем столичные метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд: в понедельник, 17 февраля, среднесуточная температура в столице составляла +4,8 °С. Согласно климатической норме, такая температура соответствует концу марта. И это не первая погодная аномалия за последний год, зафиксированная в Киеве в целом и по стране в частности: подробнее о том, какие сюрпризы погода выдавала Украине, читайте в нашем материале "Одуванчики в ноябре и подснежники в декабре: погодные рекорды осени и зимы".

Зато лето, судя по всему, нас особенно не порадует: согласно народным прогнозам, лето в Украине будет холодным и дождливым.

А из-за аномально теплой зимы украинцев ждут проблемы: аграрии уже заявили, что причуды природы не очень положительно сказались на урожае:

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