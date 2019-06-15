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"Морпехов ДНР" продолжает косить СПИД: командование хочет избавиться от десятка больных

15 июня, 04:30

Медики и командование полка пытаются скрыть информацию от широкой общественности

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Несмотря на все предпринимаемые командованием "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" усилия по борьбе синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), они так и не увенчались успехов. Боевиков т.наз. "ДНР" продолжают косить смертельно опасные болезни.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в "9-й омсп мп 1-го армейского корпуса ДНР" (Новоазовский р-н Донецкой области) минимум 10 оккупантов болеют СПИДом. Медицинская служба и командование полка проводят все возможные мероприятия, чтобы скрыть данную информацию от общественности, а военнослужащих – уволить со службы с "нейтральными" формулировками. 

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что боевиков "ДНР" косит СПИД . В апреле-2016 диагноз был подтвержден у трех военнослужащих 2-го мотострелкового батальона 9-го ошмп мп (Тельманово), после чего командование приняло решение о проверке 100% личного состава бригады на наличие заболевания.

Также писалось, что среди личного состава "9-го полка" боевиков в Новоазовске продолжают фиксироваться случаи выявления больных СПИДом. В ноябре-2016 в центральной районной больнице Новоазовска от СПИДа умер боевик "1-го мотострелкового батальона" 9-го ошмпмп по фамилии Ладовский .

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Тег ВИЧ, СПИД, Тымчук, морпехи, новоазовск, 9 полк

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